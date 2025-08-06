O Bahia tinha tudo na mão em partida contra o Retrô na noite desta quarta-feira, na Arena Pernambuco, mas ficou só no empate por 0 a 0 para garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor sentou na vantagem de 3 a 2 construída no duelo de ida e flertou com o perigo até os minutos finais depois de uma partida com posse de bola improdutiva e pouca agressividade, um filme já visto pelo torcedor em outros jogos nesta temporada.

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil está marcado para as 10h da próxima terça-feira (horário de Brasília) na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Jogadores do Bahia agradecem aos torcedores na Arena Pernambuco (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Primeiro tempo sonolento

A Fênix de Camaragibe ensaiou uma pressão contra o Bahia nos minutos iniciais, mas o Tricolor rapidamente impôs sua superioridade em campo, mesmo com um time misto, e passou a ter volume ofensivo. Foi assim durante quase todo o primeiro tempo: Bahia no campo de ataque e o Retrô acuado, como se estivesse preservando uma vantagem que não existia.

Toda a posse de bola (68% x 32%) e superioridade do time baiano, no entanto, foram improdutivas e não geravam chances claras. A única finalização mais perigosa foi em cobrança de falta de Lucho aos 37 minutos, para defesa sem rebote de Volpi. O Retrô, então, respondeu em seguida na oportunidade mais cristalina da primeira etapa. Depois de jogada de Salomão pela esquerda, a bola chegou aos pés de Fialho na área, que finalizou com muito perigo para grande defesa de Ronaldo.

O time pernambucano cresceu na reta final, mas não converteu o momento em vantagem no placar. Lucho Rodríguez, por sua vez, fechou um primeiro tempo moroso com finalização perigosa na área para defesa à queima-roupa de Volpi.

Lucho Rodríguez e Richard Franco se enfrentam na Copa do Brasil (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Bahia se aperta, mas garante vaga

O segundo tempo começou como terminou o primeiro, com o Bahia dominante, mas ainda em marcha lenta. As melhores chegadas do Tricolor só saíram dos pés de Lucho e Kayky. Diante da vantagem apertada, Ceni resolveu acelerar o jogo e acionou Michel Araújo e Ademir, mas pouco adiantou em termos de criatividade.

Enquanto o Bahia tocava a bola de um lado para o outro sem ser agudo, o Retrô chegava com perigo nas raras oportunidades que tinha. Uma das principais foi aos 29 minutos, quando Felipe Ferreira , que tinha acabado de entrar, deixou Mascote de cara com Ronaldo, mas o camisa 9 mandou para fora.

O Bahia, pouco criativo, ainda acertou o travessão com Jean Lucas aos 45 minutos e correu riscos até o final, mas o jogo ficou por isso mesmo. Um empate nada convincente, principalmente para o torcedor tricolor, mas importante para garantir a vaga nas quartas da Copa do Brasil e fazer a festa dos tricolores, que criaram um clima de Fonte Nova em uma Arena Pernambuco vazia.

Retrô e Bahia se enfrentaram na Arena Pernambuco (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Próximos jogos de Bahia e Retrô

O Bahia volta a campo às 21h deste sábado (horário de Brasília) contra o Fluminense, na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Já o Retrô recebe o São Bernardo às 19h deste domingo, na Arena Pernambuco, pela 16ª rodada da Série C.

✅Ficha técnica

RETRÔ 0 X 0 BAHIA

OITAVAS (VOLTA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata;

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Richard Franco, Vágner Love (Retrô); David Duarte, Michel Araújo (Bahia);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público total: 2.913;

⚽ESCALAÇÕES

RETRÔ (Técnico: Itamar Schülle)

Volpi; Rayne, Rayan Ribeiro e Salomão; Iba Ly, Richard Franco, Diego Guerra (Felipe Ferreira), Radsley e Danilo (Eduardo); Vágner Love (Mascote) e Tales (Júnior Fialho/Mike).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Arias, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Michel Araújo) e Cauly (Ademir); Kayky (Tiago) e Lucho Rodríguez (Willian José).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Luis Marques (SP);

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).