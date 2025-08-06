menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo controla o Bragantino e vai às quartas de final da Copa do Brasil

Glorioso perdeu Marlon Freitas desmaiado após choque de cabeça, e Massa Bruta teve dois expulsos

Savarino Cleiton Botafogo Bragantino
imagem cameraSavarino faz gol do Botafogo contra o Red Bull Bragantino (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/08/2025
21:04
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Glorioso está classificado às quartas de final da Copa do Brasil! O Botafogo venceu o Red Bull Bragantino 1 a 0 nesta quarta-feira (6), no Estádio Cicero de Souza Marques, pelo jogo de volta das oitavas. Savarino fez o único gol da partida e garantiu a vaga do Alvinegro, que já havia vencido por 2 a 0 na ida e avança com 3 a 0 no placar agregado.

➡️ Marlon Freitas, do Botafogo, cai desacordado e assusta web: ‘Força capitão’

Bragantino x Botafogo: como foi o jogo?

Primeiro tempo

O primeiro tempo começou com uma pintura em Bragança Paulista. Logo aos sete minutos, Praxedes arrancou pela direita, cortou para o meio e acertou uma bomba de fora da área no ângulo oposto. Contudo, após longa revisão, o VAR indicou impedimento e anulou o que seria o primeiro gol do Bragantino.

O Massa Bruta seguiu em cima e voltou a assustar aos 17'. Gustavo Neves cobrou escanteio e achou Pedro Henrique, que cabeceou sozinho para grande defesa de Léo Linck. Apesar do início animado, o jogo esfriou. Os mandantes seguiram tendo mais a bola, mas o Botafogo equilibrou as ações e administrou a vantagem no agregado. Assim, nada de gols antes do intervalo.

Segundo tempo

Um susto tomou conta do Estádio Cicero de Souza Marques logo no início do segundo tempo. Com apenas 13 segundos no relógio, Marlon Freitas levou a pior em choque de cabeça com Laquintana e caiu desacordado. A ambulância precisou entrar em campo para retirar o meio-campista alvinegro, que deixou o estádio rumo a um hospital já consciente.

Marlon Freitas ambulância Botafogo Bragantino
Marlon Freitas, do Botafogo, recebe atendimento antes de ser retirado de ambulância em duelo como Bragantino pela Copa do Brasil (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

A partida teve reinicio já aos 7'/2ºT, com Danilo entrando no lugar do camisa 17. Dois minutos depois, a contatação mais cara da história do Botafogo enfiou bola nas costas de defesa do Bragantino e encontrou Savarino, que bateu na saída de Cleiton para abrir o placar.

Com a vantagem de três gols no agregado, o Glorioso adotou postura confortável, enquanto o Massa Bruta pouco conseguia criar. A situação ficou ainda mais difícil para os donos da casa aos 26 minutos, quando Nathan Mendes fez falta em Santi Rodríguez e recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho.

A equipe do Bragantino estava visivelmente irritada com o resultado. Aos 35', foi a vez de Athyrson fazer falta feia em Joaquín Correa e ser expulso, desta vez de forma direta, deixando os mandantes com apenas nove jogadores. Com dois jogadores a mais e 3 a 0 no agregado, o Botafogo segurou o resultado e saiu com classificação de Bragança Paulista.

➡️ Gol anulado em Bragantino x Botafogo repercute: ‘Fomos salvos’

Savarino Danilo Botafogo Bragantino
Savarino e Danilo comemoram gol do Botafogo contra o Bragantino pela Copa do Brasil (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

O que vem por aí?

O Red Bull Bragantino volta a campo no próximo sábado (9), às 18h30 (de Brasília), e recebe o Internacional em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, às 20h30, o Botafogo visita o Fortaleza, também pelo Campeonato Brasileiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO X BOTAFOGO
VOLTA - OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP);
🥅 Gols:
🟨 Cartões amarelos: Nathan Mendes (x2), John John (RBB); Marlon Freitas, Joaquín Correa e Alexander Barboza (BOT)
🟥 Cartão vermelho: Nathan Mendes e Athyrson (RBB).

⚽ ESCALAÇÕES

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)
Cleiton, Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Fabinho (João Neto), Praxedes (Marcelinho) e Gustavo Neves (Gabriel Girotto); John John (Davi Gomes), Sasha (Thiago Borbas) e Nacho Laquintana (Athyrson).

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Léo Linck, Vitinho, Barboza, David Ricardo e Alex Telles (Marçal); Newton (Huguinho), Marlon Freitas (Danilo) e Savarino (Mastriani); Nathan Fernandes (Matheus Martins), Santiago Rodríguez (Artur) e Joaquín Correa.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS);
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).

