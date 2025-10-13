Ponte Preta x Londrina: veja datas e horários da final da Série C 2025
Tubarão e Macaca decidem a Terceirona em dois jogos
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) homologou os dois jogos das finais da Série C do Brasileiro nesta segunda-feira (13). Ponte Preta e Londrina brigam pelo título, com disputas em 18 e 25 de outubro.
As partidas acontecem nos próximos dois sábados, com o primeiro confronto no Vitorino Gonçalves Dias (VGD) e a finalíssima no Moisés Lucarelli. A definição dos mandos foi feita sobre as campanha dos clubes.
A Ponte Preta acumulou 49 pontos com a fase de grupo (vice-líder, 36 pontos) e o quadrangular (líder do Grupo C, 13 pontos). Já o Londrina somou 40 pontos, com 30 pontos na quarta posição da primeira fase e 10 pontos na liderança do Grupo B do quadrangular.
As finais não têm vantagem por gols fora. Assim, empates ou vitórias com o mesmo placar agregado levam a decisão para os pênaltis.
Nenhum dos times já conquistou a Série C. A Macaca busca um título nacional inédito, enquanto o Tubarão conquistou a Série B (Taça de Prata) em 1980 e a Primeira Liga (já extinta) em 2017. Além de Ponte Preta e Londrina, outros dois times subiram à Série B: São Bernardo-SP e Náutico.
Final da Série C: Ponte Preta x Londrina
Londrina x Ponte Preta: sábado (18), 17h, estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina (PR)
Ponte Preta x Londrina: sábado (25), 17h, estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
