Em jogo de muitos erros, Fluminense se classifica e afunda Internacional na crise
Com muitos erros dos dois lados, tricolores e colorados ficaram no 1 a 1
O Maracanã não merecia. O jogo entre Fluminense e Internacional, na noite desta quarta-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, teve muita vontade e pouca qualidade. Em um festival de erros de passe de ambos os lados, o Tricolor e Colorado empataram em 1 a 1 – gols do uruguaio Canobbio e de Alan Patrick, de pênalti. Com o resultado, o time carioca garantiu a vaga nas quartas de final do torneio nacional. Do outro lado, a eliminação afundou o Alvirrubro na crise.
Como foi o primeiro tempo de Internacional x Fluminense
O jogo até começou elétrico. A 1 minuto, Serna fez fila na defesa colorada e cruzou com perigo, mas a zaga mandou para fora. A resposta veio aos 4. A bola chegou a Aguirre que chutou da intermediária. A etapa inicial perdeu qualidade, porém, com os times errando passes e não aproveitando as falhas adversárias. Os lances que mais marcaram foram as duas substituições feitas antes dos 25.
Aos 14, Richard e Everaldo bateram de cabeça. O colorado levou a pior, tendo que ser substituído por Ronaldo. Na sequência, Mercado saiu sentindo a panturrilha direita, dando lugar a Juninho. A única chance mais clara do duelo veio só 35. O Tricolor construiu bom ataque pela esquerda. Canobbio tocou para Martinelli. O 8 bateu rasteiro e bola passou perto.
Como foi o segundo tempo de Internacional x Fluminense
O que faltou no primeiro tempo, apareceu no segundo. Logo na primeira jogada da etapa, Ronaldo falhou, tocando para Everaldo. O 9 serviu Canobbio, que chutou rasteiro no canto direito de Rochet. Gol do Flu! 1 a 0. Aos 3, o Inter tentou responder. Em boa trama, a bola chegou a Alan Patrick na área. O 10 chutou cruzado mas a bola saiu.
Com o gol tricolor, o Alvirrubro parece ter acordado. Até tentou avançar, mas parava na própria afobação, errando no último passe. O Flu, que não tinha nada a ver com isso, teve melhores chances. Aos 10, Eve cobrou rasando o travessão. Aos 14, Canobbio, de novo, entrou pela direita e bateu para defesa de Rochet.
Um minuto depois, Bernabei foi derrubado na área por Manoel. Pênalti! Alan Patrick bateu mal e Fábio defendeu, mas o árbitro mandou voltar. O camisa 1 havia saído antes. Na segunda cobrança, o 10 simplificou e bateu chapado. Bola de um lado. Goleiro do outro. Gol do Inter! 1 a 1. Com o empate, o jogo voltou a ficar elétrico. O Alvirrubro tentando o ataque. E o Tricolor saindo nos contra-ataques.
A partida esquentou, com jogadores se estranhando. Ora na lateral esquerda colorada, em confusão entre Samuel Xavier. Ora na área tricolor, em bate boca entre Vitão e Manuel. Aos 38, após cobrança de escanteio, o camisa 10 alvirrubro colocou a bola na cabeça de Vitão. O 4, porém, tocou alto demais.
Na reta final, o Flu ficou inteiro da sua intermediária para trás, com o Inter pressionando, mais na vontade do que na qualidade. E o árbitro deu 9 de acréscimo. Aos 46, Tabata levantou na área e Valencia cabeceou, para defesa de Fábio. Aos 47, Bernabei levantou no meio da área para Juninho, que isolou. Nas vezes em que pegou a bola, o Tricolor tentava gastar tempo.
O que vem pela frente
Classificado na Copa do Brasil, o Fluminense aguarda agora o sorteio do chaveamento. No Campeonato Brasileiro, o Inter joga no sábado (9), às 18h30min (de Brasília), contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Já o Tricolor vai a Salvador enfrentar o Bahia, às 21h do mesmo dia.
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X INTERNACIONAL
OITAVAS DE FINAL, JOGO DE VOLTA – COPA DO BRASIL
🗓️ Data e horário: 21h30min (de Brasília), quarta-feira (6)
📍 Local: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro
🥅 Gols: Canobbio (1'/2º), Alan Patrick (19'/2º)
🟨 Cartões amarelos: Canobbio, Manoel, Nonato, Serna (F); Aguirre, Alan Patrick, Thiago Maia, Vitão (I)
🟥 Cartões vermelhos:
🧑🤝🧑 Público presente: 32.368
⚽ ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes, Guga; Hércules (Thiago Santos), Martinelli (Bernal) e Nonato (Lima); Serna (Keno), Everaldo (Ganso) e Canobbio.
INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)
Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado (Juninho) e Aguirre; Richard (Ronaldo/Ricardo Mathias), Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley (Vitinho), Rafael Borré (Valencia) e Carbonero (Bruno Tabata).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)
4️⃣ Quarto árbitro: Léo Simão Holanda (CE)
🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)
