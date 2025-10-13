Estêvão se isola como o jovem brasileiro mais caro do futebol em fase artilheira na Seleção
Atacante é, com sobra, o sub-20 mais caro do país e briga pelas primeiras posições no raking global
Desde a chegada de Carlo Ancelotti, Estêvão vive "fase artilheira" com a Seleção Brasileira, reforçando o bom momento vivido pelo jovem atacante, que também acabou de iniciar sua trajetória na Europa, defendendo o Chelsea. Desde sua saída do Palmeiras, foram 14 jogos e cinco gols marcados entre a equipe inglesa e o Brasil.
Foram três gols até aqui com a camisa da amarelinha, um diante da Bolívia, ainda pelas Eliminatórias, e dois contra a Coreia do Sul, no último amistoso disputado. A cria da Academia se consolidou como o jogador sub-20 do Brasil com o maior valor de mercado, somando quase o dobro do segundo colocado, seu ex-companheiro de time Endrick, que hoje atua no Real Madrid.
Estêvão é avaliado em 60 milhões de euros, o que corresponde a R$ 384 milhões na cotação mais atualizada. Endrick aparece mais abaixo na lista, na 19ª colocação, apontado em 35 milhões de euros, ou R$ 220 milhões. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.
O último que aparece no recorte do top 25 é o zagueiro Vitor Reis, mais um ex-Palmeiras que se transferiu ao Manchester City, mas que está emprestado ao Girona, da Espanha. O defensor é cotado em 30 milhões de euros (R$ 189 milhões).
O alto valor de Estêvão coloca o atleta na sexta colocação entre os atletas abaixo dos 20 anos mais caros do mundo, mas com projeção para que o brasileiro suba no ranking e brigue com outros talentos de equipes como PSG, Barcelona e Real Madrid pelo pódio.
O líder dessa lista é, com sobra, Lamine Yamal. O espanhol de 18 anos, mesma idade do atacante brasileiro, tem valor de mercado apontado em 200 milhões de euros, ou R$ 1,26 bilhão. A cifra é mais que o dobro do segundo colocado, o francês Déisiré Doué, do PSG, com 90 milhões de euros (R$ 567 milhões).
Estêvão vive valorização constante
A crescente de Estêvão no mercado da bola não é de agora. Ainda vestindo a camisa do Palmeiras, o jovem conseguiu aumentar seu valor de em cinco vezes durante um ano. Entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, o atacante saiu de 10 milhões de euros para 50 milhões de euros. O número cresceu ainda mais no começo de 2025, ano em que o atleta disputou o Mundial de Clubes pelo time brasileiro e ganhou destaque na mídia internacional.
O Transfermarkt faz atualizações constantes dos valores de mercado dos atletas do futebol mundial. Neste ano, em março, Estêvão chegou a 55 milhões de euros em seu valor estimado e, três meses depois, na última atualização pré-Mundial, atingiu os atuais 60 milhões de euros.
Veja os top dez jogadores sub-20 mais caros do mundo
- Lamine Yamal (Barcelona) | Atacante - 200 milhões de euros (R$ 1,26 bilhão)
- Désiré Doué (PSG) | Atacante - 90 milhões de euros (R$ 567 milhões)
- Pau Cubarsí (Barcelona) | Zagueiro - 80 milhões de euros (R$ 504 milhões)
- Kenan Yildiz (Juventus) | Atacante - 75 milhões de euros (R$ 473 milhões)
- Dean Huijsen (Real Madrid) | Zagueiro - 70 milhões de euros (R$ 441 milhões)
- Estêvão (Chelsea) | Atacante - 60 milhões de euros (R$ 384 milhões)
- Arda Guler (Real Madrid) | Meia - 60 milhões de euros (R$ 384 milhões)
- Leny Yoro (Manchester United) - 55 milhões de euros (R$ 347 milhões)
- Ethan Nwaneri (Arsenal) | Meia - 55 milhões de euros (R$ 347 milhões)
- Franco Mastantuono (Real Madrid) | Atacante - 50 milhões de euros (R$ 315 milhões)
- Zaire-Emerym (PSG) | Atacante - 50 milhões de euros (R$ 315 milhões)
