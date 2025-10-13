Desde a chegada de Carlo Ancelotti, Estêvão vive "fase artilheira" com a Seleção Brasileira, reforçando o bom momento vivido pelo jovem atacante, que também acabou de iniciar sua trajetória na Europa, defendendo o Chelsea. Desde sua saída do Palmeiras, foram 14 jogos e cinco gols marcados entre a equipe inglesa e o Brasil.

Foram três gols até aqui com a camisa da amarelinha, um diante da Bolívia, ainda pelas Eliminatórias, e dois contra a Coreia do Sul, no último amistoso disputado. A cria da Academia se consolidou como o jogador sub-20 do Brasil com o maior valor de mercado, somando quase o dobro do segundo colocado, seu ex-companheiro de time Endrick, que hoje atua no Real Madrid.

Estêvão é avaliado em 60 milhões de euros, o que corresponde a R$ 384 milhões na cotação mais atualizada. Endrick aparece mais abaixo na lista, na 19ª colocação, apontado em 35 milhões de euros, ou R$ 220 milhões. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

O último que aparece no recorte do top 25 é o zagueiro Vitor Reis, mais um ex-Palmeiras que se transferiu ao Manchester City, mas que está emprestado ao Girona, da Espanha. O defensor é cotado em 30 milhões de euros (R$ 189 milhões).

O alto valor de Estêvão coloca o atleta na sexta colocação entre os atletas abaixo dos 20 anos mais caros do mundo, mas com projeção para que o brasileiro suba no ranking e brigue com outros talentos de equipes como PSG, Barcelona e Real Madrid pelo pódio.

O líder dessa lista é, com sobra, Lamine Yamal. O espanhol de 18 anos, mesma idade do atacante brasileiro, tem valor de mercado apontado em 200 milhões de euros, ou R$ 1,26 bilhão. A cifra é mais que o dobro do segundo colocado, o francês Déisiré Doué, do PSG, com 90 milhões de euros (R$ 567 milhões).

Estêvão beija a camisa do Brasil após marcar seu primeiro gol pela Seleção contra o Chile (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Estêvão vive valorização constante

A crescente de Estêvão no mercado da bola não é de agora. Ainda vestindo a camisa do Palmeiras, o jovem conseguiu aumentar seu valor de em cinco vezes durante um ano. Entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, o atacante saiu de 10 milhões de euros para 50 milhões de euros. O número cresceu ainda mais no começo de 2025, ano em que o atleta disputou o Mundial de Clubes pelo time brasileiro e ganhou destaque na mídia internacional.

O Transfermarkt faz atualizações constantes dos valores de mercado dos atletas do futebol mundial. Neste ano, em março, Estêvão chegou a 55 milhões de euros em seu valor estimado e, três meses depois, na última atualização pré-Mundial, atingiu os atuais 60 milhões de euros.

