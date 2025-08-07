Cruzeiro vence CRB e está nas quartas de final da Copa do Brasil
Raposa venceu o time alagoano por 2 a 0, na segunda partida pelas oitavas de final
O Cruzeiro derrotou o CRB por 2 a 0, nesta quinta-feira (7), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Villalba, no primeiro tempo, e Eduardo, já nos acréscimos. O goleiro Cássio teve participação importante ao defender um pênalti cobrado por Gegê, aos 40 minutos da etapa final.
Com a classificação, o Cruzeiro recebe R$ 4,74 milhões de premiação da CBF. O adversário da próxima fase será definido em sorteio na próxima terça-feira (12), no Rio de Janeiro. Desde 2019, a Raposa não chegava às quartas de final da Copa do Brasil, e agora segue na briga pela conquista do sétimo título da competição.
O Cruzeiro tomou a iniciativa do jogo desde o início, enquanto o CRB teve uma postura mais defensiva, tentando explorar os contra-ataques. Logo aos 3 minutos, Wanderson arriscou e, na sequência, foi a vez de Gegê tentar marcar para o time da casa. Em ambos os lances, os goleiros fizeram a defesa facilmente.
Depois de um período sem ameaçar o gol de Matheus Albino, a Raposa voltou a pressionar nos minutos finais. Aos 29, Matheus Pereira colocou no canto direito do goleiro do CRB, que desviou para fora. O placar finalmente foi aberto aos 42 minutos. Matheus Pereira cobrou escanteio na direita, bem fechado, e o zagueiro Villalba, que estava se arriscando mais no ataque, completou de cabeça, na segunda trave.
O segundo tempo começou muito truncado, com várias paralisações. Somente aos 21 minutos, surgiram boas jogadas. Primeiro, Kaio Jorge, pelo lado esquerdo da área, chutou para fora. Na sequência, Fabrício Bruno, ao cortar um cruzamento, assustou a torcida cruzeirense. Aos 26 minutos, Matheus Pereira acertou a trave esquerda de Matheus Albino. Cinco minutos depois, o meia quase fez o segundo, depois que o goleiro Matheus Albino deu um chutão para a frente, e a bola bateu nas costas de Matheus Pereira.
Mas foi o CRB que teve a melhor chance de marcar, quando a bola bateu na mão de Fabrício Bruno na área, após chute de Mikael. Gegê cobrou o pênalti aos 40 minutos, e o goleiro Cássio defendeu - depois Villalba aliviou -, garantindo a vitória celeste, que foi ampliada com o gol de Eduardo, já aos 51 minutos, depois que o meia roubou a bola da defesa alagoana.
Veja os próximos jogos de Cruzeiro e CRB pelo Brasileirão
O Cruzeiro volta a campo domingo (10), para enfrentar o Santos, no Mineirão, às 18h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do turno. Já o CRB joga contra outro mineiro, o Athletic, de São João del Rei, na terça-feira (12), às 19h30, novamente no Rei Pelé, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão.
✅ FICHA TÉCNICA
CRB 0 X 2 CRUZEIRO
COPA DO BRASIL - OITAVAS DE FINAL - JOGO DE VOLTA
🗓️ Data e horário: quinta-feira, 7 de agosto de 2025, 21h
📍 Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió
🥅 Gols: Villalba (42'/1°T) e Eduardo (51'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Fábio Alemão, Matheus Ribeiro, Higor Meritão, Mikael (CRB), Lucas Silva, Fabrício Bruno, Wanderson e Marquinhos (Cruzeiro)
⚽ ESCALAÇÕES
CRB (Técnico: Eduardo Barroca)
Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri (Segovia), Fábio Alemão e Léo Campos (Wéverton); Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho (Dadá Belmonte), Douglas Baggio (William Pottker) e Breno Herculano (Mikael).
CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Eduardo) e Matheus Pereira (Matheus Henrique); Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson (Marquinhos).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Neuza Inês Back (SP)
4️⃣ Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
🖥️ VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)
