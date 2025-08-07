Melhores momentos: Vasco domina CSA no primeiro tempo e está nas quartas da Copa do Brasil
Cruz-Maltino faz três antes do intervalo e garante vaga na próxima fase
- Matéria
- Mais Notícias
O Gigante está classificado às quartas de final da Copa do Brasil! O Vasco venceu o CSA por 3 a 1 nesta quinta-feira (7), no estádio São Januário, pelo jogo de volta das oitavas. Rayan, Philippe Coutinho e Tchê Tchê fizeram os gols da vitória cruz-maltina, e Brayann diminuiu para os visitantes; na ida, empate 0 a 0 em Maceió (AL).
Relacionadas
- Fora de Campo
Web delira com atuação de jogador do Vasco: ‘Atacante do hexa’
Fora de Campo07/08/2025
- Fora de Campo
Torcida do Vasco chama atenção na Copa do Brasil: ‘Festa absurda’
Fora de Campo07/08/2025
- Vasco
Vasco enfrenta CSA na Copa do Brasil pensando em retomada no ano e dinheiro nos cofres
Vasco07/08/2025
➡️ Web delira com atuação de jogador do Vasco: ‘Atacante do hexa’
Vasco x CSA: como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Vasco teve amplo domínio sobre o CSA no primeiro tempo da partida. O time de Fernando Diniz controlou as ações durante praticamente toda a etapa inicial, sobretudo após abrir o placar com Rayan aos 20 minutos; o jovem aproveitou um corte errado da defesa, se antecipou e bateu firme para marcar livre.
A vantagem deu mais tranquilidade à equipe, que passou a trocar passes com mais facilidade. Pouco depois, aos 31', Coutinho fez o segundo ao aproveitar o rebote de um chute de Rayan de fora da área. Mesmo com o placar encaminhado, o time seguiu pressionando e quase ampliou com Jair, que acertou a trave aos 38'. Já nos acréscimos, Tchê Tchê marcou o terceiro com um chute cruzado após triangulação com Nuno e Piton.
➡️ Torcida do Vasco chama atenção na Copa do Brasil: ‘Festa absurda’
Segundo tempo
O CSA voltou do intervalo ameaçando a reação. Logo aos três minutos da segunda etapa, Brayann subiu sozinho, nas costas de Lucas Freitas, e cabeceou para diminuir a vantagem no placar. A equipe alagoana chegou novamente com perigo aos 17', quando Tiago Marques recebeu de Brayann, fez o corte na marcação e bateu de chapa, mandando por cima do travessão.
Depois dos sustos iniciais, o Vasco voltou a ter a bola e controlar o jogo. Aos 27', Gabriel Félix errou a saída e entregou a bola dá nos pés de Garré. O argentinou demorou a chutar, e o goleiro do CSA conseguiu se recuperar para espalmar e evitar o quarto gol.
Os alagoanos voltaram a assustar aos 34', com Brayann cobrando falta da intermediária e tirando tinta da trave. A resposta do Cruz-Maltino veio logo na sequência, mais uma vez com Garré, desta vez de fora da área, parando em defesa de Félix. Com a vantagem confortável no placar, o Vasco então passou a trocar passes e segurou o resultado, garantindo a classificação às quartas da Copa do Brasil.
O que vem por aí?
O Vasco volta a campo no próximo domingo (10), às 18h30 (de Brasília), e recebe o Atlético-MG em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Na segunda-feira (11), às 19h30, o CSA visita o Itabaiana, pela Série C do Campeonato Brasileiro.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO 3 X 1 CSA
VOLTA - OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 7 de agosto, às 20h (de Brasília);
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);
🥅 Gols: Rayan, aos 20'/1ºT (1-0); Philippe Coutinho, aos 31'/1ºT (2-0); Tchê Tchê, aos 46'/1ºT (3-0); Brayan, aos 3'/2ºT (3-1);
🟨 Cartões amarelos: Tchê Tchê e Thiago Mendes (VAS); Baianinho e Camacho (CSA);
🟥 Cartão vermelho: -
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
⚽ ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, Hugo Moura e Lucas Piton; Jair (Matheus Carvalho), Tchê Tchê (Thiago Mendes) e Coutinho (David); Rayan (Puma Rodríguez), Nuno Moreira (Garré) e Vegetti.
CSA (Técnico: Márcio Fernandes)
Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Gustavo Nicola, Camacho (Léo Costa), Silas (Baianinho) e Brayann (Luciano Naninho); Guilherme Cachoeira (Marcelinho) e Tiago Marques (Igor Bahia).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Evandro de Melo Lima (SP);
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias