Escalação: Coritiba perde volante titular para enfrentar o Athletico

O Coritiba tem a baixa de um titular para enfrentar o Athletico no domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B. O volante Wallisson cumpre suspensão.

O jogador era um dos 11 pendurados na derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, no domingo (12), na Arena Pantanal, e foi o único deles que recebeu o terceiro cartão amarelo. O lateral-direito Alex Silva e o lateral-esquerdo Bruno Melo, também amarelados na partida, não estavam em risco.

Wallisson foi advertido pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique (CE) aos oito minutos do primeiro tempo ao parar um contra-ataque do Dourado. No intervalo, o camisa 70 acabou substituído por Filipe Machado, que deve ser o escolhido para iniciar o Atletiba.

O volante ganhou a titularidade no returno e começou as últimas oito partidas do Coxa, justamente no lugar de Filipe Machado. Ao todo, Wallisson tem 26 jogos na Série B, sendo 14 como titular.

Coritiba x Athletico: seis jogadores pendurados passam ilesos

Além de Wallisson, outros seis jogadores pendurados atuaram contra o Cuiabá e passaram ilesos para enfrentar o rival Athletico: o zagueiro Maicon, o meia Josué e os atacantes Clayson e Iury Castilho, que foram titulares, e os atacantes Everaldo e Dellatorre, que entraram na segunda etapa.

A lista de atletas em risco também era composta pelos zagueiros Guilherme Aquino e Tiago Cóser, pelo lateral-esquerdo João Almeida e pelo atacante Lucas Ronier - esse último se recupera de lesão muscular.

Coritiba na Série B

Apesar da derrota para o Cuiabá, o Coritiba manteve a liderança da Série B, com 56 pontos, a sete jogos do fim. A distância para a Chapecoense, primeiro time fora do G-4 e que ainda joga na rodada, é de seis pontos.