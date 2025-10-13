São Paulo é acionado na justiça por dívida milionária envolvendo jogador da base

O São Paulo foi acionado pelo Cuiabá na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF por conta de uma dívida de R$ 1 milhão envolvendo o atacante Gustavo Santana, emprestado ao time para o Sub-20.

continua após a publicidade

O jogador está emprestado pelo Cuiabá e não poderia entrar em campo contra a equipe. Em junho, pelo Brasileiro da categoria, entrou em campo e jogou seis minutos. Por conta disso, uma cláusula que diz respeito a uma multa prevista em seu contrato foi acionada. Mesmo sendo uma competição do Sub-20, isso se mantém. No profissional, é algo comum quando o assunto se trata de atletas emprestados.

O São Paulo não fez o pagamento. Gustavo Santana foi emprestado no começo da temporada, com cláusula que permite adquirir 70% de seus direitos por R$ 700 mil. A negociação, porém, só avançaria se o Cuiabá receber o valor total previsto na multa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Lance! apurou que o caso segue correndo na justiça. O São Paulo, por sua vez, segue acompanhando o processo.

➡️São Paulo será julgado por cânticos discriminatórios em clássico contra o Corinthians

Jogador se destacou no Paulista da categoria

No momento, pelo o que a reportagem apurou, o Tricolor ainda não havia demonstrado interesse em adquirir o atleta em definitivo. Gustavo tem sido um dos destaques do time no Paulistão da categoria. Até o momento, foram nove gols marcados somente no estadual. O jogador tem 33 partidas anotadas com a camisa do clube.