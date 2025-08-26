menu hamburguer
Atlético-MG x Cruzeiro, pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Clássico mineiro define semifinalista; primeiro jogo será nesta quarta-feira (27)

imagem cameraAtlético-MG e Cruzeiro fazem primeiro jogo das quartas de final nesta quarta-feira (27), às 19h30, na Arena MRV
Belo Horizonte
Dia 26/08/2025
15:10
  • Matéria
Atlético-MG e Cruzeiro iniciam, nesta quarta-feira (27), a disputa por vaga na semifinal da Copa do Brasil 2025. O primeiro jogo pelas quartas de final será disputado na Arena MRV, às 19h30, e terá transmissão do Prime Video.

Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
ATL
Cruzeiro-escudo-onde-assistir
CRU
COPA DO BRASIL
QUARTAS DE FINAL - JOGO DE IDA
Data e Hora
Quarta-feira, 27 de agosto de 2025, às 19h30
Local
Arena MRV, em Belo Horizonte
Árbitro
Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes
Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)
Var
Rafael Traci (SC)
Onde assistir

Esse será o terceiro confronto entre os rivais mineiros na história da competição. Em 2014, Atlético-MG e Cruzeiro fizeram a final, e o time alvinegro levou a melhor: venceu por 2 a 0 na Arena Independência e por 1 a 0 no Mineirão. Em 2019, o clássico mineiro foi disputado nas quartas de final, como agora. A Raposa venceu por 3 a 0 no Mineirão e perdeu por 2 a 0 no Independência, classificando-se para as semifinais.

Nesta edição da Copa do Brasil, o Atlético-MG eliminou o Tocantinópolis na primeira fase, ao vencer o jogo único na casa do adversário por 2 a 0. Na segunda fase, goleou o Manaus por 4 a 1, no Mineirão. Na etapa seguinte, empatou por 2 a 2 com o Maringá, no Paraná, e goleou por 4 a 0 na Arena MRV. Nas oitavas de final, a equipe do técnico Cuca passou pelo Flamengo: venceu no Maracanã por 1 a 0, perdeu no Mineirão pelo mesmo placar e ganhou nos pênaltis por 4 a 3.

Rony, do Atlético-MG, e Kaiki, do Cruzeiro, no clássico (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Pelo turno do Brasileiro, Atlético-MG, de Rony, e Cruzeiro, de Kaiki, empataram por 0 a 0 no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro estreou na Copa do Brasil apenas na terceira fase, por ter terminado em nono lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado. O primeiro adversário foi o Vila Nova-GO, derrotado po 2 a 0 no Mineirão e por 3 a 0 no Serra Dourada. Nas oitavas de final, a equipe do técnico Leonardo Jardim empatou por 0 a 0 com o CRB no Mineirão e venceu por 2 a 0 no Estádio Rei Pelé.

Veja como estão Atlético-MG e Cruzeiro para o clássico pela Copa do Brasil

Para o clássico desta quarta-feira (27), o técnico Cuca não terá o lateral-direito Saravia e o zagueiro Lyanco, contundidos. O atacante Dudu, liberado da suspensão imposta pelo STJD por ofensas à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, está a disposição.

No Cruzeiro, Leonardo Jardim contará com todos os titulares que vêm atuando nas últimas partidas – a exceção é o lateral-direito Fagner, com fratura na perna direita. A expectativa é quanto ao aproveitamento do atacante colombiano Sinisterra, apresentado na sexta-feira (22).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Natanael, Vitor Hugo (Ivan Román), Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony (Reinier), Cuello e Hulk.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

