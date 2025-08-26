Athletico x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Copa do Brasil

Athletico e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada), Premiere (pay per view) e Prime Vídeo (streaming pago).

O jogo da volta foi remarcado e será na quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Anteriormente, a partida estava marcada para quinta-feira (11).

Ficha do jogo CAP COR Copa do Brasil Quartas de final (ida) Data e Hora Quarta-feira, 27 de agosto, às 21h30 (de Brasília) Local Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) Var Rodrigo D Alonso Ferreira (SC) Onde assistir

Como chegam os dois times?

Essa será a quarta vez que Furacão e Coringão se encontram na Copa do Brasil, com vantagem alvinegra em todas. Os jogos anteriores foram em 1997 e 2001, também nas quartas de final, e a última vez em 2009, nas oitavas de final.

O Athletico venceu o CRB por 1 a 0, em Maceió, e deu fim ao jejum de sete partidas, com três derrotas e quatro empates, na Série B. Entre esses jogos, o Furacão perdeu na ida e depois eliminou o São Paulo nos pênaltis.

O técnico Odair Hellmann já afirmou que a prioridade do clube na temporada é a Segundona, ainda que esteja apenas na 12ª colocação. Para o jogo, o lateral-esquerdo Esquivel e o atacante Luiz Fernando são dúvidas.

O Corinthians vem de vitória por 3 a 2 contra o Vasco, em São Januário, e encerrou a sequência negativa de seis jogos no Brasileiro, com três empates e três derrotas. Nesse período, por outro lado, o Coringão bateu o rival Palmeiras nos dois duelos das oitavas de final da Copa do Brasil.

O volante Raniele é baixa para a partida e cumpre suspensão, enquanto o atacante Memphis Depay foi relacionado pelo treinador Dorival Júnior após se recuperar de lesão na coxa direita. Maycon e Garro são as possibilidades para o meio-campo.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X CORINTHIANS

QUARTAS DE FINAL (IDA) - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: Quarta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada), Premiere (pay per view) e Prime Vídeo (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Esquivel (Léo Derik); Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando (Dudu) e Kevin Viveros.

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Garro; Kayke (Memphis) e Gui Negão.