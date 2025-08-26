Athletico x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Copa do Brasil
Furacão e Coringão se enfrentam pelas quartas da Copa do Brasil
Athletico e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada), Premiere (pay per view) e Prime Vídeo (streaming pago).
O jogo da volta foi remarcado e será na quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Anteriormente, a partida estava marcada para quinta-feira (11).
Ficha do jogo
Como chegam os dois times?
Essa será a quarta vez que Furacão e Coringão se encontram na Copa do Brasil, com vantagem alvinegra em todas. Os jogos anteriores foram em 1997 e 2001, também nas quartas de final, e a última vez em 2009, nas oitavas de final.
O Athletico venceu o CRB por 1 a 0, em Maceió, e deu fim ao jejum de sete partidas, com três derrotas e quatro empates, na Série B. Entre esses jogos, o Furacão perdeu na ida e depois eliminou o São Paulo nos pênaltis.
O técnico Odair Hellmann já afirmou que a prioridade do clube na temporada é a Segundona, ainda que esteja apenas na 12ª colocação. Para o jogo, o lateral-esquerdo Esquivel e o atacante Luiz Fernando são dúvidas.
O Corinthians vem de vitória por 3 a 2 contra o Vasco, em São Januário, e encerrou a sequência negativa de seis jogos no Brasileiro, com três empates e três derrotas. Nesse período, por outro lado, o Coringão bateu o rival Palmeiras nos dois duelos das oitavas de final da Copa do Brasil.
O volante Raniele é baixa para a partida e cumpre suspensão, enquanto o atacante Memphis Depay foi relacionado pelo treinador Dorival Júnior após se recuperar de lesão na coxa direita. Maycon e Garro são as possibilidades para o meio-campo.
➡️Clique aqui para assistir na Prive Vídeo
Confira as informações do jogo entre Athletico e Corinthians pela Copa do Brasil
✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO X CORINTHIANS
QUARTAS DE FINAL (IDA) - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: Quarta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: Globo (tv aberta), Sportv (tv fechada), Premiere (pay per view) e Prime Vídeo (streaming pago)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Esquivel (Léo Derik); Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando (Dudu) e Kevin Viveros.
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Garro; Kayke (Memphis) e Gui Negão.
