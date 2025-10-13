menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Após afastamentos, CBF define arbitragem da 28ª rodada do Brasileirão

Entidade escalou arbitragens regionais em clássicos do meio de semana

Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/10/2025
18:37
Raphael Claus apitará Palmeiras x Bragantino pelo Brasileirão (Foto: Rafael Vieira/AGIF)
A Confederação Brasileira de Futebol definiu, após a polêmica rodada antes da pausa para a Data Fifa, os árbitros da 28ª do Brasileirão, no meio da semana. Chamam atenção as escalas para a maioria dos jogos regionais com arbitragem da federação local.

Os jogos de quarta (15) e quinta-feira (16) do Campeonato Brasileiro separam duelos locais, entre equipes do mesmo estado, sendo quatro grandes clássicos: Botafogo x Flamengo, Santos x Corinthians, Atlético-MG x Cruzeiro e Vitória x Bahia — além desses, Palmeiras x Red Bull Bragantino, que abrirão a rodada às 19h de quarta-feira.

Vale lembrar que a CBF afastou profissionais envolvidos nos polêmicos jogos São Paulo 2 x 3 Palmeiras e Red Bull Bragantino 1 x 0 Grêmio. Ficam fora por tempo indeterminado os árbitros principais Lucas Casagrande e Ramon Abatti Abel, e Gilberto Rodrigues Castro Junior e Ilbert Estevam da Silva, que operavam como VAR.

Ramon Abatti foi afastado do Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Veja a arbitragem da 28ª rodada do Brasileirão:

Palmeiras x Red Bull Bragantino: Raphael Claus (SP)
Botafogo x Flamengo: Alex Stefano (RJ)
Mirassol x Internacional: Bruno Arleu (RJ)
Sport x Ceará: Savio Sampaio (DF)
Santos x Corinthians: Flavio Souza (SP)
Fortaleza x Vasco: Wilton Sampaio (GO)
Atlético-MG x Cruzeiro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)
Grêmio x São Paulo: Davi Lacerda (ES)
Vitória x Bahia: Anderson Daronco (RS)
Fluminense x Juventude: Jeferson Ferreira (GO)

