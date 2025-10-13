A Confederação Brasileira de Futebol definiu, após a polêmica rodada antes da pausa para a Data Fifa, os árbitros da 28ª do Brasileirão, no meio da semana. Chamam atenção as escalas para a maioria dos jogos regionais com arbitragem da federação local.

Os jogos de quarta (15) e quinta-feira (16) do Campeonato Brasileiro separam duelos locais, entre equipes do mesmo estado, sendo quatro grandes clássicos: Botafogo x Flamengo, Santos x Corinthians, Atlético-MG x Cruzeiro e Vitória x Bahia — além desses, Palmeiras x Red Bull Bragantino, que abrirão a rodada às 19h de quarta-feira.

Vale lembrar que a CBF afastou profissionais envolvidos nos polêmicos jogos São Paulo 2 x 3 Palmeiras e Red Bull Bragantino 1 x 0 Grêmio. Ficam fora por tempo indeterminado os árbitros principais Lucas Casagrande e Ramon Abatti Abel, e Gilberto Rodrigues Castro Junior e Ilbert Estevam da Silva, que operavam como VAR.

Ramon Abatti foi afastado do Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja a arbitragem da 28ª rodada do Brasileirão:

Palmeiras x Red Bull Bragantino: Raphael Claus (SP)

Botafogo x Flamengo: Alex Stefano (RJ)

Mirassol x Internacional: Bruno Arleu (RJ)

Sport x Ceará: Savio Sampaio (DF)

Santos x Corinthians: Flavio Souza (SP)

Fortaleza x Vasco: Wilton Sampaio (GO)

Atlético-MG x Cruzeiro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Grêmio x São Paulo: Davi Lacerda (ES)

Vitória x Bahia: Anderson Daronco (RS)

Fluminense x Juventude: Jeferson Ferreira (GO)

