Após afastamentos, CBF define arbitragem da 28ª rodada do Brasileirão
Entidade escalou arbitragens regionais em clássicos do meio de semana
- Matéria
- Mais Notícias
A Confederação Brasileira de Futebol definiu, após a polêmica rodada antes da pausa para a Data Fifa, os árbitros da 28ª do Brasileirão, no meio da semana. Chamam atenção as escalas para a maioria dos jogos regionais com arbitragem da federação local.
Relacionadas
- Fora de Campo
Possível escalação da Seleção para enfrentar Japão repercute: ‘Curioso’
Fora de Campo13/10/2025
- Fora de Campo
Fala de Ancelotti sobre Neymar na Seleção Brasileira viraliza: ‘Infelizmente’
Fora de Campo13/10/2025
- Grêmio
Grêmio tem ‘reforço’ da seleção e ganha opção contra o São Paulo
Grêmio13/10/2025
➡️ Hugo Souza mira feito de Dida e fim de jejum do Corinthians na Seleção Brasileira
Os jogos de quarta (15) e quinta-feira (16) do Campeonato Brasileiro separam duelos locais, entre equipes do mesmo estado, sendo quatro grandes clássicos: Botafogo x Flamengo, Santos x Corinthians, Atlético-MG x Cruzeiro e Vitória x Bahia — além desses, Palmeiras x Red Bull Bragantino, que abrirão a rodada às 19h de quarta-feira.
Vale lembrar que a CBF afastou profissionais envolvidos nos polêmicos jogos São Paulo 2 x 3 Palmeiras e Red Bull Bragantino 1 x 0 Grêmio. Ficam fora por tempo indeterminado os árbitros principais Lucas Casagrande e Ramon Abatti Abel, e Gilberto Rodrigues Castro Junior e Ilbert Estevam da Silva, que operavam como VAR.
Veja a arbitragem da 28ª rodada do Brasileirão:
Palmeiras x Red Bull Bragantino: Raphael Claus (SP)
Botafogo x Flamengo: Alex Stefano (RJ)
Mirassol x Internacional: Bruno Arleu (RJ)
Sport x Ceará: Savio Sampaio (DF)
Santos x Corinthians: Flavio Souza (SP)
Fortaleza x Vasco: Wilton Sampaio (GO)
Atlético-MG x Cruzeiro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)
Grêmio x São Paulo: Davi Lacerda (ES)
Vitória x Bahia: Anderson Daronco (RS)
Fluminense x Juventude: Jeferson Ferreira (GO)
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias