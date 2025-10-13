Quem será o 9? Briga por vaga na Seleção segue aberta a meses da Copa do Mundo

A disputa pela camisa 9 da Seleção Brasileira segue em aberto. Na goleada por 5 a 0 na última sexta-feira (10), Matheus Cunha foi o escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti para iniciar entre os titulares. Diante do Japão nesta terça-feira (14), mesmo com Igor Jesus e Richarlison no grupo, a tendência é que o Brasil entre em campo sem um centroavante de ofício.

continua após a publicidade

➡️ Estêvão se isola como o jovem brasileiro mais caro do futebol em fase artilheira na Seleção

O Lance! traz números que ajudam a entender o desempenho dos principais candidatos. Em análise comparativa entre Matheus Cunha, Richarlison, João Pedro (fora por lesão) e Pedro, do Flamengo, único 9 com características de pivô, dados da última temporada mostram contrastes e similiaridades nos desempenhos ofensivos e defensivos de cada atacante.

Entre os quatro, João Pedro se destaca nos duelos defensivos, com 67% de aproveitamento, à frente de Pedro (32%), Richarlison (29%) e Matheus Cunha (24%). Nas disputas aéreas, o atacante do Chelsea também lidera, com 58%, seguido por Richarlison (33%), Pedro (26%) e Cunha (18%).

continua após a publicidade

Em termos de construção, os números são equilibrados: todos têm média de acerto de passe próxima a 75% e cerca de 50% a 54% de precisão em passes dentro da área.

No setor ofensivo, o desempenho muda de figura. Matheus Cunha finaliza, em média, quatro vezes por jogo e marca 0,5 gol a cada 90 minutos, desconsiderando cobranças de pênaltis. Pedro tem 3,2 finalizações por partida e média de 0,8 gols — o maior entre os analisados. João Pedro registra 0,2 e Richarlison, 0,4 gol.

continua após a publicidade

Neymar é opção para o Brasil?

A definição sobre quem será o centroavante titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 passa também pela presença — ou não — de Neymar na equipe. Caso o camisa 10 atue como meia central ou segundo atacante, o ideal seria escalar um centroavante com maior mobilidade e capacidade defensiva para equilibrar o sistema de jogo.

— Tem um fator fundamental para mim em relação à Copa: Neymar jogará? Se Neymar jogar, será ali de ponta de lança, o cara do meio por dentro? O centroavante é fundamental para isso. Um centroavante de mais mobilidade, como o João Pedro e como o Matheus Cunha, que tenha uma performance defensiva melhor do que os outros dois que são centroavantes de referência, facilita o jogo do Neymar, dá mais liberdade, porque o Neymar vai depender da cobertura do centroavante e não tanto dos volantes — analisou o colunista do Lance!, Gustavo Fogaça.

Na atual convocação, Matheus Cunha, Richarlison e Igor Jesus formam o grupo de centroavantes da Seleção Brasileira disponíveis para os amistosos com Coreia do Sul, vencido por 5 a 0 na última sexta-feira (10), e Japão, nesta terça (14). João Pedro se recupera de lesão, enquanto Pedro e Neymar ficaram fora da lista.

O Brasil ainda tem cinco amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026. Além da partida contra os japoneses, a Canarinho ainda enfrenta duas seleções africanas na Data Fifa de novembro, além de dois europeus em março do próximo ano. A CBF ainda irá anunciar os adversários.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional