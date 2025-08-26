Vasco x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
Equipes se enfrentam nesta quarta (27) em São Januário pela partida de ida das quartas
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco da Gama recebe o Botafogo nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. O jogo é valido pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime.
Relacionadas
Ficha de jogo
Vasco X Botafogo: como chegam os times?
Dono da casa, o Vasco chega para o clássico em meio a uma sequência de altos e baixos. Após aplicar uma goleada histórica por 6 a 0 sobre o Santos, o time sofreu duas derrotas consecutivas: 2 a 0 para o Juventude, no Sul, e 1 a 0 para o Corinthians em São Januário.
Para esta partida, Fernando Diniz deve lidar com o desfalque de Tchê Tchê, que saiu chorando do jogo contra o Corinthians após sofrer uma lesão. No ataque, o treinador ainda avalia se começa com Vegetti, autor do gol na última partida, ou com David, que vinha sendo bastante pedido pela torcida. O Gigante da Colina chegou às quartas de final após eliminar o CSA, com empate em 0 a 0 fora de casa e vitória por 3 a 0 no jogo da volta, no Rio.
Já o Botafogo encara a Copa do Brasil como um dos grandes objetivos da temporada, especialmente após a eliminação nas oitavas da Libertadores para a LDU. A equipe chega embalada por uma vitória de virada sobre o Juventude, por 3 a 1, em Caxias do Sul. Na competição nacional, o Alvinegro garantiu a vaga nas quartas ao superar o RB Bragantino com duas vitórias: 2 a 0 em casa e 1 a 0 fora.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOTAFOGO
COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL (IDA)
📆 Data e horário: quarta, 27 de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Premiere, TV Globo, SportTV e Amazon Prime;
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos;
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Barros (Thiago Mendes), Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti (David).
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
John, Vitinho, David, Barboza e Telles; Danilo, Marlon e Savarino; Montoro, Jeffinho (Artur) e Arthur Cabral.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias