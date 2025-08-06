Com um a mais, Athletico vence o São Paulo nos pênaltis e avança às quartas de final da Copa do Brasil
Esquive marca no tempo normal, e Santos defende três penalidades para o Furacão
Com um a mais e o goleiro Santos como herói, o Athletico venceu o São Paulo por 1 a 0 no tempo normal e depois por 3 a 0 nas penalidades na noite desta quarta-feira (6), na Arena da Baixada, e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. O adversário será definido por sorteio.
Na ida, o Tricolor tinha vencido o Furacão por 2 a 1 na quinta-feira (31), no Morumbis, e jogava por empate ou qualquer vitória.
Como foi o jogo
O jogo começou pegando fogo. Com apenas três minutos de bola rolando, o goleiro Rafael foi expulso após cometer falta em Viveros. Um dos destaques do São Paulo na temporada, o goleiro deixou o gramado sob protestos e gerou bastante discussão.
A principal polêmica ficou por conta da dúvida se houve, de fato, o contato com o jogador do Athletico. Alguns jogadores do Tricolor contestaram a marcação, alegando que Rafael não tocou no adversário. Ainda assim, a arbitragem manteve a decisão.
Com um a menos desde o início, o técnico Hernán Crespo foi obrigado a mexer: Rodriguinho saiu para a entrada de Jandrei, e o Tricolor teve que encarar o restante da partida em desvantagem numérica.
O jogo intensificou. O Athletico tentava avançar e aproveitar que estava com mais jogadores em campo. O São Paulo tinha uma resposta inversa. Para abaixar o ritmo e manter a vantagem de um gol, o time de Hernán Crespo trocava passes na defesa e tentava recuar.
Perto dos 20 minutos do primeiro tempo, o jogo ficou parado mais uma vez. Viveros recebeu um passe e participou de uma dividida com Arboleda. A reclamação surgiu, Viveros alegava que o equatoriano havia encostado a mão na bola. O clima esquentou, discussão dos dois lados. De um, nomes como Léo Pelé e Patrick argumentavam com personagens do São Paulo, como Luciano e Cédric. O VAR analisou, mas nada foi marcado. Na Arena da Baixada, a torcida protestava contra o juiz.
Em uma partida marcada por caos e confusão, bastaram mais quatro minutos para o clima voltar a esquentar. Viveros, novamente como protagonista, se envolveu em uma discussão com Enzo Díaz. A arbitragem conteve os ânimos e puniu o atacante do Athletico com cartão amarelo.
Em vantagem numérica, o Furacão teve posse de bola e volume de jogo, mas não conseguiu criar nenhuma chance clara. A equipe rubro-negra apostava em cruzamentos e bolas longas, o que facilitava a defesa tricolor para controlar e também conseguir parar a partida com a famosa cera em momentos de maior pressão.
Na volta do intervalo, o Athletico voltou com o atacante Leozinho na vaga do lateral-esquerdo Léo Derik e passou a ser mais perigoso pelo lado direito do ataque. Em ao menos três vezes, ele arrancou, entrou na área e cruzou, mas nenhum atleticano conseguiu finalizar.
O gol do Furacão, contudo, saiu em jogada pelo lado esquerdo. O atacante Renan Peixoto, que entrou durante a segunda etapa no lugar do lateral-direito Kauã Moraes, evitou a saída pela linha de fundo e tocou para Mendoza. O colombiano rolou para a chegada de Esquivel, que ajeitou e bateu cruzado para abrir o placar. 1 a 0, aos 23 minutos.
O Athletico tentou marcar o gol da classificação no tempo normal e teve duas chances para isso. A primeira foi em lançamento de Leozinho para Renan Peixoto, que disputou com Jandrei, e a bola sobrou para Dudu, com o gol livre perto do bico da área, isolar na finalização. Pouco depois, Leozinho passou fácil mais uma vez por Enzo Díaz e cruzou para Renan Peixoto cabecear em cima do goleiro.
Acuado, o São Paulo mal passava do meio de campo e só teve oportunidade nos acréscimos. Jandrei fez lançamento longo, Esquivel falhou ao tirar, e Ferraresi foi travado por Santos na hora de finalizar.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Pênaltis: Athletico 3x0 São Paulo
As cobranças começaram com Giuliano abrindo placar para o Athletico. Sabino bateu a primeira do São Paulo e parou no goleiro Santos. Esquivel converteu para o Furacão, e Santos novamente defendeu, dessa vez em batida de Gonzalo Tapia. Depois, Mendoza cobrou e fez o terceiro do Athletico, que viu Santos pegar a penalidade de Santos.
O que vem por aí
O Athletico volta a campo contra o Criciúma na segunda-feira (11), às 19h (de Brasília), no Heriberto Hülse, pela 21ª rodada da Série B. Já o São Paulo recebe o Vitória no sábado (9), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada da Série A.
✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR 1 (3) x (0) 0 SÃO PAULO
OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 6/8/2025 - 19h30
📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
🥅 Gol: Esquivel, 23'2°T (CAP)
🟨 Cartões amarelos: Léo Pelé e Viveros (CAP); Pedro Augusto (preparador), Jandrei, Arboleda e Bobadilla (SPFC)
🔴 Cartão vermelho: Rafael (SPFC)
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
🏁VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
⚽ ESCALAÇÕES
ATHLETICO (Técnico: Fábio Moreno, auxiliar)
Santos; Benavídez, Léo Pelé e Esquivel; Kauã Moraes (Renan Peixoto), Patrick, Dudu (Alan Kardec), Zapelli (Giuliano) e Léo Derik (Leozinho); Kevin Viveros e Mendoza.
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Ferraresi, Arboleda (Sabino) e Alan Franco; Cédric, Alisson, Bobadilla (Marcos Antônio), Rodriguinho (Jandrei) e Enzo Diaz; Ferreirinha (Pablo Maia) e Luciano (Gonzalo Tapia).
