Corinthians faz 2 a 0 no Allianz e elimina o Palmeiras da Copa do Brasil

Em um jogo digno de Dérbi, com expulsões, intervenção do VAR e muitas confusões, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, e está classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Timão agora espera o sorteio na próxima terça-feira para conhecer seu adversário na fase seguinte.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi intenso desde os primeiros minutos, como já se esperava. Logo no início, Weverton fez duas grandes defesas em sequência, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 14 minutos, Anderson Daronco foi chamado pelo VAR e, após revisão, expulsou Aníbal Moreno por uma cabeçada em Martínez.

Mesmo com um a menos, o Palmeiras manteve a postura ofensiva e teve mais presença no campo de ataque, embora tenha finalizado apenas uma vez com perigo: uma cabeçada firme de Gustavo Gómez, defendida por Hugo Souza em cima da linha.

Já nos minutos finais da etapa inicial, o Corinthians perdeu Memphis por lesão muscular, mas abriu o placar mesmo com dez jogadores em campo. Aos 42 minutos, Garro cobrou escanteio, Raniele escorou de cabeça na segunda trave, Matheus Bidu dominou na pequena área e finalizou de canhota.

Após o gol, a comemoração de Bidu gerou irritação entre os jogadores do Palmeiras, o que levou a uma confusão generalizada. Giay e Yuri Alberto acabaram advertidos na sequência do entrevero, típico de clássicos disputados com torcida única.

Para o segundo tempo, Abel Ferreira resolveu mudar o ataque e trocou Vitor Roque por Flaco López, apostando na força aérea do argentino para incomodar a defesa do Corinthians. Antes dos dez minutos, a melhor chance de gol para os donos da casa, quando Giay fez ótima jogada pela direita, invadiu a área e rolou para trás. Maurício chegou chutando, mas a bola saiu raspando a trave de Hugo Souza. O castigo não demorou a chegar. Aos 13 minutos, Garro quebrou falta da esquerda na cabeça de Gustavo Henrique, que ampliou o marcador.

Após o segundo gol alvinegro, o jogo ficou picotado, com muitas discussões, faltas e pouca bola rolando. Com isso, o tempo passava e o Corinthians controlava o jogo, sem ter o gol de Hugo Souza ameaçado.

Com a eliminação sacramentada, a torcida do Palmeiras passou a protestar. Disparou contra a presidente Leila Pereira, chamou os jogadores de "sem vergonha" e não pouparam nem o técnico Abel Ferreira. Enquanto uma parte apoiava o treinador, outra pedia a saída do português, que aplaudiu os protestos. Um fim de jogo melancólico para o Palmeiras, que mostra que a pressão será um fator presente nos próximos dias no alviverde.

Do outro lado, a vitória sobre o rival dá uma tranquilidade para a sequência da temporada do Corinthians, que mantém vivo o sonho do título da Copa do Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 2 CORINTHIANS

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 6/08/2025 - 21h30

📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Matheus Bidu, aos 42' do 1º T e Gustavo Henrique, aos 12' do 2ºT (COR)

🟨 Cartões amarelos: Giay e Flaco López (PAL); Garro, Raniele e Yuri Alberto (COR)

🔴 Cartão vermelho: Aníbal Moreno e Martínez (PAL)

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

🏁VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno e Lucas Evangelista (Felipe Anderson); Facundo Torres (Emiliano Martínez), Maurício (Raphael Veiga) e Sosa; Vitor Roque (Flaco López).

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele, Martínez (Charles), Carrillo (Breno Bidon) e Garro; Memphis (Romero) e Yuri Alberto (Talles Magno).