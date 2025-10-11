menu hamburguer
PC Oliveira bate o martelo sobre lance polêmico em Palmeiras x Juventude

Lance aconteceu no início da partida

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/10/2025
19:38
PC de Oliveira, comentarista de arbitragem da Globo (Foto: Reprodução)
imagem cameraPC de Oliveira, comentarista de arbitragem da Globo (Foto: Reprodução)
Durante a transmissão da partida entre Palmeiras x Juventude, o especialista em arbitragem Paulo César Oliveira comentou sobre a anulação do pênalti a favor do Verdão, no início da partida. Na visão do comentarista, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda acertou ao voltar atrás e não autorizar a cobrança.

Aos 12 minutos, o árbitro assinalou um pênalti para o Palmeiras durante uma escapada ofensiva de Felipe Anderson, que acabou sendo tocado por Abner. Após consultar o VAR, Davi de Oliveira Lacerda voltou atrás em sua decisão de campo e anulou a cobrança.

Analisando o lance, PC Oliveira concordou com a decisão e afirmou que a anulação do pênalti foi correta. Segundo o comentarista da Globo, o defensor do Juventude toca primeiro na bola e não há o que marcar no lance.

Jogando diante de sua torcida, o Palmeiras não se abateu com a anulação do pênalti e seguiu pressionando o Juventude. Cerca de 15 minutos depois, o ídolo Raphael Veiga abriu o placar para o Verdão. Com o resultado parcial, os comandados de Abel Ferreira vão se isolando na liderança do Brasileirão, com 58 pontos.

Raphael Veiga comemora gol contra o Juventude (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
