Athletico e Avaí se enfrentam nesta terça-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo fechamento da 32ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming pago).

O Furacão está na sétima posição, com 48 pontos, a quatro pontos do Goiás, último time dentro do G-4, enquanto o Leão da Ilha é o 11º colocado, com 43 pontos, e ainda sonha com acesso.

Athletico x Avaí CAP AVA 32ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Terça-feira, 14 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília) Local Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Árbitro Maguielson Lima Barbosa (DF) Assistentes Fabio Pereira (TO) e Lucas Torquato Guerra (DF) Var Leonardo Rotondo Pinto (MG) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Athletico perdeu do Remo por 2 a 1, no Baenão, e amargou a segunda derrota consecutiva - antes, perdeu por 3 a 0 para o Atlético-GO, no Antônio Accioly. A última vitória na Série B foi por 1 a 0 diante do Operário-PR, em casa, em 27 de setembro.

O técnico Odair Hellmann está suspenso e será substituído pelo auxiliar Fábio Moreno. A comissão tem a volta do zagueiro Carlos Terán, recuperado de lesão muscular que o afastou por três jogos. Dessa forma, o esquema volta a ser o 3-4-3, com a saída do volante Felipinho. No ataque, Leozinho deve ganhar a vaga de Mendoza.

O Avaí vem de vitória por 3 a 0 diante do Volta Redonda, na Ressacada, e se recuperou de duas derrotas seguidas. Fora de campo, o Leão da Ilha convive com salários atrasados, sendo um mês de CLT e quatro meses de direitos de imagem.

Para o jogo, o técnico Vinicius Bergantin tem o desfalque do atacante Emerson Ramon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Gaspar, que entrou na vaga dele no último jogo, deve ser o substituto.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Fábio Moreno, interino)

Santos; Carlos Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Patrick, Zapelli e Léo Derik; Leozinho, Luiz Fernando e Viveros.

AVAÍ (Técnico: Vinicius Bergantin)

César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, João Vitor, JP e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon e Cléber.