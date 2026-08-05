Zubeldía define escalação do Fluminense contra o Vasco Equipes se enfrentam no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

O Fluminense divulgou a escalação para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira (5), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, empate por 0 a 0. O técnico Luis Zubeldía decidiu manter a mesma equipe que entrou em campo no último sábado (1°).

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O Tricolor segue com desfalques para o duelo decisivo. Thiago Silva, Freytes, Millán e Castillo estão no departamento médico e, mais uma vez, não foram relacionados para o clássico. Por outro lado, o zagueiro Jemmes retorna de contusão muscular, mas fica no banco de reservas. Assim, Ignácio e Igor Rabello estão mantidos como a dupla de zaga titular.

Escalações de Fluminense x Vasco

Desta forma, o Fluminense vai a campo com a seguinte escalação: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Savarino.

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Do outro lado, Pedro Emanuel escalou o Vasco com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

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Tudo sobre Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 🆚 Vasco

🏆 Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV

🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

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Maracanã recebe duelo entre Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Maurício Luz / Lance!)

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