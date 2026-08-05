Justiça rejeita pedido do Flamengo e mantém Taça das Bolinhas com o São Paulo
TJ-RJ entendeu que a disputa já foi solucionada pelo Judiciário; troféu ainda está com a Caixa Econômica Federal
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou, nesta quarta-feira (5), o pedido do Flamengo para reconsiderar a decisão que determina que a Taça das Bolinhas pertence ao São Paulo. Na sentença, o TJ-RJ entendeu que a disputa já foi solucionada pelo Poder Judiciário e, portanto, não pode ser reaberta pela Justiça do Rio.
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Relator do caso, o desembargador Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro reafirmou o reconhecimento do Sport como campeão brasileiro de 1987 e, consequentemente, do São Paulo como dono da Taça das Bolinhas.
A Taça das Bolinhas permanece depositada na Caixa Econômica Federal, onde já estava por determinação judicial. Em nota divulgada recentemente, o Rubro-Negro afirmou que seguia confiante no desfecho da disputa.
"O Flamengo segue confiante no reconhecimento definitivo de seus direitos sobre o troféu", escreveu o clube.
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A polêmica da Taça das Bolinhas
A ideia da Taça das Bolinhas nasceu no meio da década de 70, em 1975, quando a Caixa Econômica Federal, em parceria com a então organização que regia o futebol nacional, a CBD (Confederação Brasileira de Desportos), uma taça, chamada de Copa Brasil, para o clube que fosse pela primeira vez tricampeão seguido nacional ou pentacampeão de forma alternada.
No entanto, o título da Copa União de 1987 fez com que a entrega desta condecoração da CBD ainda não tenha um dono. Com o título do Campeonato Brasileiro do Flamengo em 2009, a CBF reconhecia o Rubro-Negro apenas como pentacampeão nacional, com o Sport sendo o campeão de 1987. Com isso, o São Paulo levaria a taça por ter ganhado cinco títulos do Brasileirão (1977, 1986, 1991, 2006 e 2007) antes do clube da Gávea. Assim, o Tricolor Paulista levou, em 14 de fevereiro de 2011, o título, entregue pela Caixa.
O Flamengo entendeu a entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo como uma retaliação da CBF pelo fato do clube não ter votado no candidato indicado pela instituição para o novo presidente do Clube dos 13. Fábio Koff, que foi o representante eleito, manifestou interesse em dividir a taça entre os dois times.
Com isso, no dia 21 de fevereiro de 2011, a CBF passou a reconhecer o Flamengo como campeão nacional de 1987, e no dia seguinte, a justiça determinou que o clube paulista deveria devolver a taça para a Caixa Econômica Federal. No entanto, o São Paulo conseguiu revogar a decisão, mas acabou devolvendo o prêmio em março daquele ano, depois de longa briga judicial.
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