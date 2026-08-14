Conmebol define árbitros dos jogos de volta da Libertadores e Sul-Americana
Vagas serão decididas na próxima semana
Na noite desta sexta-feira (14), a Conmebol definiu a escala de arbitragem para os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Com 12 equipes brasileiras na disputa das duas competições, as vagas para as quartas de final serão decididas ao longo da próxima semana, entre terça (18) e quinta-feira (20).
➡️Oitavas da Libertadores: todos os jogos de ida terminam empatados
Entre os juízes brasileiros escalados, estão apenas Wilton Pereira Sampaio (principal) e Daniel Nobre (VAR), ambos designados para o duelo entre Tolima e Independiente Del Valle. A exemplo de Santa Fe e River Plate na Sul-Americana, este confronto será o jogo de ida entre as equipes, e não o de volta, como ocorre nos demais embates. O motivo da alteração foi o terremoto na Colômbia, que adiou a realização das partidas nas datas originalmente previstas.
Saiba os árbitros dos jogos de volta da Libertadores
Independiente Rivadavia vs. Fluminense
- Árbitro principal: Andres Rojas (COL)
- VAR: Leonard Mosquera (COL)
Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata
- Árbitro principal: Wilmar Roldan (COL)
- VAR: David Rodriguez (COL)
➡️ Simule os jogos do seu time na Libertadores!
Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
- Árbitro principal: Wilton Sampaio (BRA)
- VAR: Daniel Nobre (BRA)
Coquimbo Unido vs. Platense
- Árbitro principal: Roberto Perez (PER)
- VAR: Michael Espinoza (PER)
Cerro Porteño vs. Palmeiras
- Árbitro principal: Facundo Tello (ARG)
- VAR: Hector Paletta (ARG)
Flamengo vs. Cruzeiro
- Árbitro principal: Gustavo Tejera (URU)
- VAR: Andres Cunha (URU)
LDU Quito vs. Mirassol
- Árbitro principal: Yael Falcón (ARG)
- VAR: Jorge Baliño (ARG)
Corinthians vs. Rosario Central
- Árbitro principal: Alexis Herrera (VEN)
- VAR: Nicolas Gallo (COL)
Saiba os árbitros dos jogos de volta da Sul-Americana
Recoleta vs. Boca Juniors
- Árbitro principal: Andres Matonte (URU)
- VAR: Leodan Gonzalez (URU)
São Paulo vs. Bolívar
- Árbitro principal: Kevin Ortega (PER)
- VAR: Diego Haro (PER)
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Atlético-MG vs. Red Bull Bragantino
- Árbitro principal: Maximiliano Ramirez (ARG)
- VAR: Silvio Trucco (ARG)
Montevideo City Torque vs. Tigre
- Árbitro principal: Guillermo Guerrero (ECU)
- VAR: Gabriel Gonzalez (ECU)
➡️ Simule os jogos do seu time na Sul-Americana!
Santa Fe vs. River Plate
- Árbitro principal: Jesus Valenzuela (VEN)
- VAR: Carlos Orbe (ECU)
Olimpia vs. Vasco
- Árbitro principal: Esteban Ostojich (URU)
- VAR: Antonio Garcia (URU)
Macará vs. Santos
- Árbitro principal: Cristian Garay (CHI)
- VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)
Botafogo vs. Cienciano
- Árbitro principal: Juan G. Benitez (PAR)
- VAR: Ulises Mereles (PAR)
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