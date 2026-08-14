Conmebol define árbitros dos jogos de volta da Libertadores e Sul-Americana Vagas serão decididas na próxima semana

Na noite desta sexta-feira (14), a Conmebol definiu a escala de arbitragem para os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Com 12 equipes brasileiras na disputa das duas competições, as vagas para as quartas de final serão decididas ao longo da próxima semana, entre terça (18) e quinta-feira (20).

➡️Oitavas da Libertadores: todos os jogos de ida terminam empatados

Entre os juízes brasileiros escalados, estão apenas Wilton Pereira Sampaio (principal) e Daniel Nobre (VAR), ambos designados para o duelo entre Tolima e Independiente Del Valle. A exemplo de Santa Fe e River Plate na Sul-Americana, este confronto será o jogo de ida entre as equipes, e não o de volta, como ocorre nos demais embates. O motivo da alteração foi o terremoto na Colômbia, que adiou a realização das partidas nas datas originalmente previstas.

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Yael Falcon Perez foi o árbitro em Cruzeiro x Flamengo (Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)

Saiba os árbitros dos jogos de volta da Libertadores

Independiente Rivadavia vs. Fluminense

Árbitro principal: Andres Rojas (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata

Árbitro principal: Wilmar Roldan (COL) VAR: David Rodriguez (COL)

➡️ Simule os jogos do seu time na Libertadores!

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle

Árbitro principal: Wilton Sampaio (BRA)

VAR: Daniel Nobre (BRA)

Coquimbo Unido vs. Platense

Árbitro principal: Roberto Perez (PER)

VAR: Michael Espinoza (PER)

Cerro Porteño vs. Palmeiras

Árbitro principal: Facundo Tello (ARG)

VAR: Hector Paletta (ARG)

Flamengo vs. Cruzeiro

Árbitro principal: Gustavo Tejera (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

LDU Quito vs. Mirassol

Árbitro principal: Yael Falcón (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Corinthians vs. Rosario Central

Árbitro principal: Alexis Herrera (VEN) VAR: Nicolas Gallo (COL)

Saiba os árbitros dos jogos de volta da Sul-Americana

Recoleta vs. Boca Juniors

Árbitro principal: Andres Matonte (URU)

VAR: Leodan Gonzalez (URU)

São Paulo vs. Bolívar

Árbitro principal: Kevin Ortega (PER)

VAR: Diego Haro (PER)

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Atlético-MG vs. Red Bull Bragantino

Árbitro principal: Maximiliano Ramirez (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Montevideo City Torque vs. Tigre

Árbitro principal: Guillermo Guerrero (ECU)

VAR: Gabriel Gonzalez (ECU)

➡️ Simule os jogos do seu time na Sul-Americana!

Santa Fe vs. River Plate

Árbitro principal: Jesus Valenzuela (VEN)

VAR: Carlos Orbe (ECU)

Olimpia vs. Vasco

Árbitro principal: Esteban Ostojich (URU)

VAR: Antonio Garcia (URU)

Macará vs. Santos

Árbitro principal: Cristian Garay (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Botafogo vs. Cienciano

Árbitro principal: Juan G. Benitez (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

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