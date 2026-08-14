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Conmebol define árbitros dos jogos de volta da Libertadores e Sul-Americana

Vagas serão decididas na próxima semana

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 23:36
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Árbitro Wilton Pereira Sampaio de amarelo apontando escanteio
Wilton Pereira Sampaio está escalado para partida da Libertadores (Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)

Na noite desta sexta-feira (14), a Conmebol definiu a escala de arbitragem para os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Com 12 equipes brasileiras na disputa das duas competições, as vagas para as quartas de final serão decididas ao longo da próxima semana, entre terça (18) e quinta-feira (20).

➡️Oitavas da Libertadores: todos os jogos de ida terminam empatados

Entre os juízes brasileiros escalados, estão apenas Wilton Pereira Sampaio (principal) e Daniel Nobre (VAR), ambos designados para o duelo entre Tolima e Independiente Del Valle. A exemplo de Santa Fe e River Plate na Sul-Americana, este confronto será o jogo de ida entre as equipes, e não o de volta, como ocorre nos demais embates. O motivo da alteração foi o terremoto na Colômbia, que adiou a realização das partidas nas datas originalmente previstas.

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Yael Falcon Perez atrás de Emerson Royal e Wesley em Cruzeiro x Flamengo pela Conmebol Libertadores
Yael Falcon Perez foi o árbitro em Cruzeiro x Flamengo (Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)

Saiba os árbitros dos jogos de volta da Libertadores

Independiente Rivadavia vs. Fluminense

  • Árbitro principal: Andres Rojas (COL)
  • VAR: Leonard Mosquera (COL)

Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata

  1. Árbitro principal: Wilmar Roldan (COL)
  2. VAR: David Rodriguez (COL)

➡️ Simule os jogos do seu time na Libertadores!

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle

  • Árbitro principal: Wilton Sampaio (BRA)
  • VAR: Daniel Nobre (BRA)

Coquimbo Unido vs. Platense

  • Árbitro principal: Roberto Perez (PER)
  • VAR: Michael Espinoza (PER)

Cerro Porteño vs. Palmeiras

  • Árbitro principal: Facundo Tello (ARG)
  • VAR: Hector Paletta (ARG)

Flamengo vs. Cruzeiro

  • Árbitro principal: Gustavo Tejera (URU)
  • VAR: Andres Cunha (URU)

LDU Quito vs. Mirassol

  • Árbitro principal: Yael Falcón (ARG)
  • VAR: Jorge Baliño (ARG)

Corinthians vs. Rosario Central

  1. Árbitro principal: Alexis Herrera (VEN)
  2. VAR: Nicolas Gallo (COL)

Saiba os árbitros dos jogos de volta da Sul-Americana

Recoleta vs. Boca Juniors

  • Árbitro principal: Andres Matonte (URU)
  • VAR: Leodan Gonzalez (URU)

São Paulo vs. Bolívar

  • Árbitro principal: Kevin Ortega (PER)
  • VAR: Diego Haro (PER)

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Atlético-MG vs. Red Bull Bragantino

  • Árbitro principal: Maximiliano Ramirez (ARG)
  • VAR: Silvio Trucco (ARG)

Montevideo City Torque vs. Tigre

  • Árbitro principal: Guillermo Guerrero (ECU)
  • VAR: Gabriel Gonzalez (ECU)

➡️ Simule os jogos do seu time na Sul-Americana!

Santa Fe vs. River Plate

  • Árbitro principal: Jesus Valenzuela (VEN)
  • VAR: Carlos Orbe (ECU)

Olimpia vs. Vasco

  • Árbitro principal: Esteban Ostojich (URU)
  • VAR: Antonio Garcia (URU)

Macará vs. Santos

  • Árbitro principal: Cristian Garay (CHI)
  • VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Botafogo vs. Cienciano

  • Árbitro principal: Juan G. Benitez (PAR)
  • VAR: Ulises Mereles (PAR)

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