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Thiago Silva quebra silêncio após demissão de Zubeldía no Fluminense

Zagueiro prestou apoio ao técnico argentino

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 18:37
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Thiago Silva em jogo do Fluminense
Thiago Silva em jogo do Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Thiago Silva, capitão do Fluminense, publicou um vídeo do dia em que comunicou a Zubeldía que estava retornando ao clube carioca. Junto ao vídeo, uma mensagem de apoio e admiração foi prestada ao ex-treinador tricolor. O técnico argentino foi demitido na noite desta quarta-feira (12), após reunião do conselho esportivo. Saiba mais detalhes e bastidores!

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- Despedida nunca é fácil, principalmente quando dividimos o dia a dia com pessoas tão competentes e humanas. Quero agradecer de coração a você mister e a toda a comissão técnica por tudo o que construímos juntos. Mais do que excelentes profissionais, vocês são pessoas da melhor qualidade, que deixam um legado de trabalho, respeito, dedicação e carater. Foi uma honra compartilhar essa caminhada, aprender com cada um de vocês e viver momentos que ficarão para sempre na memória. Desejo muito sucesso nos próximos desafios. Muito obrigado por tudo e nossa a admiração e o respeito permanecerão para sempre - escreveu Thiago Silva sobre a saída de Zubeldía do Fluminense.

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Thiago Silva se pronuncia sobre demissão de Zubeldía no Fluminense
Capitão do Fluminense, Thiago Silva presta apoio após demissão de Zubeldía (Foto: Reprodução)

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Sem Zubeldía, quem assume o Fluminense?

Sem Zubeldía, o Fluminense será comandado interinamente por Marcão. Auxiliar-técnico permanente do clube, ele esteve à frente do treinamento desta quarta-feira (13), no CT Carlos Castilho. Como de costume, Marcão assume a equipe em um momento de pressão, com a missão de interromper a sequência negativa e recuperar o desempenho do time.

Contra o Independiente Rivadavia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, Marcão será o responsável pela equipe no Estádio Malvinas Argentinas. Na ida, que terminou empatada em 0 x 0, sob o comando de Zubeldía, o Tricolor teve uma atuação de pouca inspiração, ouviu vaias da torcida no Maracanã e ainda viu os argentinos criarem algumas das melhores oportunidades da partida.

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Marcão também será o responsável por dirigir a equipe no próximo compromisso do Tricolor depois da demissão do Zubeldía. O Fluminense enfrenta o Palmeiras no sábado (15), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O auxiliar técnico fica interinamente à frente do clube enquanto a diretoria não aponta o novo treinador da equipe.

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