Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Lei do ex em Corinthians x Cruzeiro? Confira estatísticas de Wesley no Timão

O jogador enfrentará seu ex-clube pela primeira vez

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
14/08/2026 20:12
Favorite o Lance! no Google
Wesley tenta finalização contra o Flamengo-
Wesley tenta finalização contra o Flamengo (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Criado nas categorias de base do Corinthians, o atacante Wesley reencontrará o Timão na noite de domingo (16), no duelo do Cruzeiro com os paulistas. Esta será a primeira vez que o atleta jogará contra seu ex-clube.

Wesley deixou o futebol brasileiro em 2024, quando foi negociado pelo Corinthians com o Al Nassr. Antes disso, o reforço do Cruzeiro teve destaque com a camisa alvinegra e era visto como uma das principais promessas formadas no Parque São Jorge.

continua após a publicidade

O jogador chegou a ser alvo de conversas para voltar ao Corinthians, mas o acordo não avançou. Com a definição da transferência para o Cruzeiro, torcedores corintianos reagiram nas redes sociais.

Em sua apresentação na Raposa, na última segunda-feira (10), ele comentou sobre a situação e ressaltou o respeito a ambos os clubes.

– Meus pais sempre me ensinaram a ser grato, pelo Corinthians por ter aberto portas no início da minha carreira. Hoje tenho muita gratidão pelo Cruzeiro por ter aberto uma porta em um momento difícil. Sou muito grato pelo esforço para eu estar aqui. Daqui para frente, quero dar alegrias ao Cruzeiro. Sou grato aos dois – explicou Wesley na apresentação no Cruzeiro.

continua após a publicidade
Wesley ao lado de Pedro Junio
Wesley ao lado de Pedro Junio (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Wesley projeta reencontro em Corinthians x Cruzeiro

Conquistando seu espaço na equipe titular do Cruzeiro, Wesley reencontrará o Corinthians no domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona mista após o empate em 1 a 1 com o Flamengo, o atacante projetou o confronto.

– Acho que o mais importante é estar preparado para fazer meu trabalho. Fui criado lá quando mais jovem, mas vamos nos preparar ao máximo para conseguir uma vitória fora de casa – disse o jogador em resposta à pergunta do Lance!.

continua após a publicidade

Confira estatísticas de Wesley pelo Corinthians

  1. 84 jogos (44 titular)
  2. 7 gols
  3. 4 assistências
  4. 377 minutos para participar de gol
  5. 10 grandes chances criadas
  6. 0.8 passe decisivo por jogo
  7. 1.0 finalização por jogo (0.4 no gol)
  8. 55% de eficiência nos dribles
  9. 2.3 dribles certos por jogo
  10. 60% de conversão em grandes chances (3/5)
  11. 4.7 duelos ganhos por jogo
  12. 1.5 faltas sofridas por jogo
  13. 2 pênaltis sofridos
  14. Nota Sofascore 6.86

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Artur Jorge no Mineirão

Cruzeiro

Time misto? Opções de Artur Jorge para Corinthians x Cruzeiro

Há 1 minuto
Torcida do Cruzeiro no Mineirão

Cruzeiro

Cruzeiro x Flamengo: informações sobre venda de ingressos para o jogo pelo Brasileirão

Há 1 hora
Wesley contra o Flamengo

Cruzeiro

Cruzeiro: Wesley projeta reencontro com o Corinthians

Há 3 horas
Artur Jorge no Mineirão

Cruzeiro

Artur Jorge garante que Cruzeiro manterá sua identidade em sequência dura de jogos

Há 9 horas
Bruno Henrique, do Flamengo, e Gerson, do Cruzeiro, disputam a bola

Libertadores

Lúcio de Castro: 'Pra tudo se acabar na quarta-feira'

Há 13 horas
Jogadores do Cruzeiro e Flamengo disputando a bola no duelo válido pelas oitavas de final da Libertadores

Futebol Internacional

Empate entre Flamengo e Cruzeiro repercute na Europa: 'Imensa pressão'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Bruno Henrique em Cruzeiro e Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Ex-árbitros divergem sobre polêmica de Cruzeiro x Flamengo

Fabrício Bruno disputa bola aérea

ANÁLISE: Cruzeiro faz jogo equilibrado, mas empata com Flamengo por problema antigo

Paulo Nunes durante transmissão da Rede Globo

Paulo Nunes avalia o melhor em Cruzeiro x Flamengo: 'Teve mais'

Artur Jorge em entrevista coletiva após Cruzeiro x Flamengo (Foto Eduardo StatutiLance!)

Artur Jorge critica arbitragem após empate do Cruzeiro: 'Pareceu teatro do jogador do Flamengo'

Bruno Henrique, do Flamengo, e Gerson, do Cruzeiro, disputam a bola

Dê suas notas: avalie as atuações em Cruzeiro x Flamengo

Cruzeiro x Flamengo no Mineirão

Cruzeiro e Flamengo ficam no empate pela Libertadores

Rossi lamenta gol sofrido em Cruzeiro x Flamengo pela Libertadores

Rossi vira alvo em Cruzeiro x Flamengo: 'Sem confiança'

Arroyo em comemoração do gol em cima do Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Veja gols em Cruzeiro x Flamengo: Arroyo abre o placar e Paquetá empata

Cruzeiro x Flamengo pela Libertadores

Polêmica em Cruzeiro x Flamengo gera debate: 'Muito drama'

Luis Roberto durante transmissão da Globo

Luis Roberto faz discurso emocionante em Cruzeiro x Flamengo

Yael Falcon é o árbitro principal da partida entre Cruzeiro e Flamengo

Decisão da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo irrita torcedores: 'Surreal'

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira vê erro grave da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo

Torcedores do Flamengo entram em confronto com a Polícia Militar no acesso ao Mineirão Cruzeiro

Cruzeiro x Flamengo: torcedores visitantes invadem o Mineirão, e PM reage com violência