Lei do ex em Corinthians x Cruzeiro? Confira estatísticas de Wesley no Timão O jogador enfrentará seu ex-clube pela primeira vez

Criado nas categorias de base do Corinthians, o atacante Wesley reencontrará o Timão na noite de domingo (16), no duelo do Cruzeiro com os paulistas. Esta será a primeira vez que o atleta jogará contra seu ex-clube.

Wesley deixou o futebol brasileiro em 2024, quando foi negociado pelo Corinthians com o Al Nassr. Antes disso, o reforço do Cruzeiro teve destaque com a camisa alvinegra e era visto como uma das principais promessas formadas no Parque São Jorge.

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O jogador chegou a ser alvo de conversas para voltar ao Corinthians, mas o acordo não avançou. Com a definição da transferência para o Cruzeiro, torcedores corintianos reagiram nas redes sociais.

Em sua apresentação na Raposa, na última segunda-feira (10), ele comentou sobre a situação e ressaltou o respeito a ambos os clubes.

– Meus pais sempre me ensinaram a ser grato, pelo Corinthians por ter aberto portas no início da minha carreira. Hoje tenho muita gratidão pelo Cruzeiro por ter aberto uma porta em um momento difícil. Sou muito grato pelo esforço para eu estar aqui. Daqui para frente, quero dar alegrias ao Cruzeiro. Sou grato aos dois – explicou Wesley na apresentação no Cruzeiro.

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Wesley ao lado de Pedro Junio (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

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Wesley projeta reencontro em Corinthians x Cruzeiro

Conquistando seu espaço na equipe titular do Cruzeiro, Wesley reencontrará o Corinthians no domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona mista após o empate em 1 a 1 com o Flamengo, o atacante projetou o confronto.

– Acho que o mais importante é estar preparado para fazer meu trabalho. Fui criado lá quando mais jovem, mas vamos nos preparar ao máximo para conseguir uma vitória fora de casa – disse o jogador em resposta à pergunta do Lance!.

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Confira estatísticas de Wesley pelo Corinthians

84 jogos (44 titular) 7 gols 4 assistências 377 minutos para participar de gol 10 grandes chances criadas 0.8 passe decisivo por jogo 1.0 finalização por jogo (0.4 no gol) 55% de eficiência nos dribles 2.3 dribles certos por jogo 60% de conversão em grandes chances (3/5) 4.7 duelos ganhos por jogo 1.5 faltas sofridas por jogo 2 pênaltis sofridos Nota Sofascore 6.86

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