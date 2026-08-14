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Entenda a ligação entre Cienciano, 'Chororô', Botafogo e Flamengo

Derrota do Botafogo resgata história curiosa com o Flamengo

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 16:24
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Souza jogador do Flamengo fazendo sinal de choro com as mãos na cara
Souza Fazendo o famoso sinal do chororô (Foto: Reprodução/Globo)

O Botafogo sofreu uma das derrotas mais pesadas de sua história recente nesta quinta-feira (13), ao perder por 6 a 1 para o Cienciano, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O resultado colocou o clube de Cusco no centro das atenções no futebol brasileiro e, curiosamente, também resgatou uma história diretamente ligada a um dos capítulos mais conhecidos da rivalidade entre Botafogo e Flamengo.

O Cienciano tem uma ligação direta com o Rubro-Negro por causa de um episódio que aconteceu em 2008. Foi justamente em uma partida contra o clube peruano que surgiu uma das provocações mais famosas do futebol carioca: o "chororô", gesto que se tornou um dos símbolos da rivalidade entre Flamengo e Botafogo.

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Como nasceu o "chororô" do Flamengo?

A história começou em 24 de fevereiro de 2008, após a final da Taça Guanabara. O Botafogo perdeu o título para o Flamengo em uma partida marcada por reclamações dos jogadores e dirigentes alvinegros contra a arbitragem.

Após o jogo, integrantes do Botafogo fizeram uma coletiva de imprensa bastante emocionada para protestar contra as decisões tomadas durante a partida. As imagens das reclamações repercutiram entre os torcedores e acabaram dando origem à provocação.

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Três dias depois, em 27 de fevereiro, o Flamengo enfrentou justamente o Cienciano, pela fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro venceu por 2 a 1, e o atacante Souza aproveitou a ocasião para transformar a situação em uma provocação que entraria para a história do clássico.

Souza jogador do Flamengo fazendo sinal de choro com as mãos na cara
Souza Fazendo o famoso sinal do chororô (Foto: Reprodução/Globo)

Depois de marcar o gol, o jogador levou as mãos ao rosto e imitou o gesto de quem estava chorando. Nascia ali o famoso "chororô", inicialmente utilizado para provocar o Botafogo e posteriormente incorporado à rivalidade entre os dois clubes.

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Mais de 18 anos depois daquele episódio, o clube peruano voltou a cruzar o caminho do Botafogo em uma partida que também entrou para a história, mas por um motivo completamente diferente.

Flamengo enfrentou rival do Cienciano na Libertadores em 2026

Na Libertadores deste ano, o Rubro-Negro enfrentou o Cusco, rival local do Cienciano, e disputou justamente no estádio em que o Botafogo sofreu a goleada nesta quinta-feira, o Inca Garcilaso de la Vega. Na partida fora de casa, o Flamengo conseguiu superar o desafio da altitude e venceu o Cusco por 2 a 0.

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Compilado chororô
A provocação entre Flamengo e Botafogo já dura anos (Foto: Reprodução Twitter)

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