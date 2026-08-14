Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Centésimo gol pelo Santos põe Gabigol em lista histórica do futebol brasileiro

Gabigol atinge 100 gols pelo Santos e entra em grupo seletíssimo do G12

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 17:10
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Favorite o Lance! no Google
Gabigol comemora gol pelo Santos
Gabigol comemora seu 100º gol pelo Santos na vitória sobre o Macará pela Sul-Americana (Foto: Jota Erre / AGIF / Folhapress)

Gabigol alcançou mais um feito marcante em sua carreira. Ao balançar as redes na vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Macará, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o camisa 9 chegou exatamente à marca de 100 gols com a camisa do Peixe. Além do significado para o clube alvinegro, o gol garantiu a entrada de Gabigol em uma galeria seletíssima da história do futebol nacional: o grupo de jogadores com 100 ou mais gols anotados por pelo menos dois clubes do chamado G12.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gabigol marcou 101 gols com a camisa do Santos. (Foto: (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Com 100 gols pelo Peixe e 161 pelo Flamengo, Gabigol entrou no seletíssimo grupo de artilheiros com marca centenária por dois clubes do G12 (Foto: Agencia Enquadra)

➡️Veja gols de Santos x Macará: Gabigol empata com passe de Neymar

Até então, apenas quatro lendas do futebol brasileiro haviam atingido essa marca histórica. Agora, Gabigol coloca seu nome ao lado de Romário, Serginho Chulapa, Luizinho Mesquita e Leônidas da Silva. Pelo Flamengo, clube onde acumulou diversos títulos, o atacante soma 161 gols.

continua após a publicidade

A lista reúne alguns dos maiores goleadores de todos os tempos do país. Romário ostenta impressionantes 326 gols pelo Vasco e 204 pelo Flamengo. Serginho Chulapa anotou 242 gols pelo São Paulo e 104 pelo próprio Santos. Luizinho Mesquita marcou 176 vezes pelo Tricolor Paulista e 122 pelo Palmeiras, enquanto Leônidas da Silva registrou 153 gols pelo Rubro-Negro e 143 pelo São Paulo.

O gol centenário de Gabigol na vitória sul-americana consolida ainda mais sua trajetória no futebol brasileiro. Revelado na Vila Belmiro e protagonista em momentos decisivos no cenário nacional e continental, o atacante reafirma sua capacidade de deixar números expressivos por onde passa.

continua após a publicidade

Os 5 jogadores com 100+ gols por dois clubes do G12:

  1. Romário: Vasco (326 gols) e Flamengo (204 gols)
  2. Serginho Chulapa: São Paulo (242 gols) e Santos (104 gols)
  3. Luizinho Mesquita: São Paulo (176 gols) e Palmeiras (122 gols)
  4. Gabigol: Flamengo (161 gols) e Santos (100 gols)
  5. Leônidas da Silva: Flamengo (153 gols) e São Paulo (143 gols)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Menino (lado direito) e Gabriel Bontempo (lado esquerdo)

Santos

Gabriel Menino e Bontempo relatam incômodo pós-jogo e passam por exame

Há 4 horas
Clara cabeceia para marcar o gol da vitória sobre o Santos no Paulistão F

Futebol Feminino

Santos é derrotado pelo São Paulo em clássico do Paulistão F

Há 7 horas
Jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (20) (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Fora de Campo

Europeus repercutem jogada de Neymar pelo Santos: 'Insano'

Há 8 horas
Preto Casagrande

Lancepédia

Por onde anda Preto Casagrande, ex-volante de Santos e Bahia?

Há 10 horas
Neymar tem contrato até o final do ano com o Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Neymar faz cobrança para torcida do Santos e expõe momento delicado: 'Sofro junto'

Há 11 horas
Neymar em ação durante Santos e Macará pela Sul-Americana

Fora de Campo

Fala de Neymar sobre a torcida do Santos repercute: 'Imagina'

Há 11 horas
Mais LANCE!
Gabigol comemora gol marcado pelo Santos

Após vitória do Santos, Gabigol celebra marca e rasga elogios a Neymar: 'É um gênio'

Neymar em ação pelo Santos

Neymar revela papo com torcedor do Santos e deixa no ar a possibilidade de atuar no sintético

Cuca na entrevista coletiva do Santos após vitória diante do Macará. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Cuca admite Brasileiro como prioridade do Santos e deve poupar na Sul-Americana

Gabigol comemora gol pelo Santos

Gabigol vira assunto após Santos x Macará: 'Um dos maiores'

Gabigol e Neymar durante comemoração do Santos

Dê suas notas: avalie os jogadores do Santos na vitória sobre o Macará

Gabriel Barbosa marca o gol de número 100 pelo Santos. (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Santos vence e abre vantagem diante do Macará pela Copa Sul-Americana

Santos x Macará

VAR rouba a cena em Santos x Macará: 'Coisa inacreditável'

Neymar em Santos x Macará

Lance de Neymar em Santos x Macará impressiona: 'Misericórdia'

Gabigol comemora 100 gols com a camisa do Santos na Vila Belmiro. (Foto: (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Gabigol atinge marca de 100 gols pelo Santos diante do Macará

Santos e Macará pela Sul-Americana

Torcida do Santos perde a paciência com dupla contra o Macará

Macará abriu o placar contra o Santos

Veja gols de Santos x Macará: Gabigol e Arão viram o jogo

Vila Belmiro em noite de Copa Sul-Americana. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Santos está pronto para enfrentar Macará pela Sul-Americana; Neymar titular?

Cuca durante jogo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos vive dilema entre escolher priorizar Copas ou sair do Z4 do Brasileirão