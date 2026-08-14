Centésimo gol pelo Santos põe Gabigol em lista histórica do futebol brasileiro Gabigol atinge 100 gols pelo Santos e entra em grupo seletíssimo do G12

Gabigol alcançou mais um feito marcante em sua carreira. Ao balançar as redes na vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Macará, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o camisa 9 chegou exatamente à marca de 100 gols com a camisa do Peixe. Além do significado para o clube alvinegro, o gol garantiu a entrada de Gabigol em uma galeria seletíssima da história do futebol nacional: o grupo de jogadores com 100 ou mais gols anotados por pelo menos dois clubes do chamado G12.

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Com 100 gols pelo Peixe e 161 pelo Flamengo, Gabigol entrou no seletíssimo grupo de artilheiros com marca centenária por dois clubes do G12 (Foto: Agencia Enquadra)

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Até então, apenas quatro lendas do futebol brasileiro haviam atingido essa marca histórica. Agora, Gabigol coloca seu nome ao lado de Romário, Serginho Chulapa, Luizinho Mesquita e Leônidas da Silva. Pelo Flamengo, clube onde acumulou diversos títulos, o atacante soma 161 gols.

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A lista reúne alguns dos maiores goleadores de todos os tempos do país. Romário ostenta impressionantes 326 gols pelo Vasco e 204 pelo Flamengo. Serginho Chulapa anotou 242 gols pelo São Paulo e 104 pelo próprio Santos. Luizinho Mesquita marcou 176 vezes pelo Tricolor Paulista e 122 pelo Palmeiras, enquanto Leônidas da Silva registrou 153 gols pelo Rubro-Negro e 143 pelo São Paulo.

O gol centenário de Gabigol na vitória sul-americana consolida ainda mais sua trajetória no futebol brasileiro. Revelado na Vila Belmiro e protagonista em momentos decisivos no cenário nacional e continental, o atacante reafirma sua capacidade de deixar números expressivos por onde passa.

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Os 5 jogadores com 100+ gols por dois clubes do G12:

Romário: Vasco (326 gols) e Flamengo (204 gols) Serginho Chulapa: São Paulo (242 gols) e Santos (104 gols) Luizinho Mesquita: São Paulo (176 gols) e Palmeiras (122 gols) Gabigol: Flamengo (161 gols) e Santos (100 gols) Leônidas da Silva: Flamengo (153 gols) e São Paulo (143 gols)

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