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Fred manda recado para torcida do Atlético: 'Sei nem explicar o que estou sentindo'

Volante foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira (14) pelo Galo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
14/08/2026 16:06
Atualizado há 1 minutos
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Fred recado para a torcida
Fred recado para a torcida (reprodução instagram)
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Fred foi anunciado nesta sexta-feira (14) como novo reforço do Atlético. Aos 33 anos, o volante mandou um recado para a torcida do Galo nesta tarde e demonstrou toda a satisfação por retornar ao clube que considera do coração.
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Fred foi anunciado nesta sexta-feira (14) como novo reforço do Atlético. Aos 33 anos, o volante mandou um recado para a torcida do Galo nesta tarde e demonstrou toda a satisfação por retornar ao clube do coração.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Fred se declarou à torcida e agradeceu pelo carinho recebido antes mesmo de sua chegada a Belo Horizonte. O volante destacou a felicidade por voltar a vestir a camisa alvinegra na sequência da temporada.

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"Massa, eu estou voltando. Não sei nem explicar o que estou sentindo neste momento. Muito obrigado a esta torcida fantástica, maravilhosa, que me acolheu antes mesmo de eu estar aí. Atlético, meu Galo, sou muito grato por tudo que fizeram por mim, sou eternamente grato. Já já estaremos juntos. Vamo que vamo, uma vez até morrer. Galooo!", disse Fred nas redes sociais.

Contrato de Fred no Atlético

Fred ficou com o caminho livre para acertar com o Galo após rescindir seu contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, na última quinta-feira (13). O volante assinou um vínculo de três temporadas e meia com o Atlético, válido até o fim de 2029.

Para conseguir a rescisão de Fred com o clube turco e a liberação do jogador, o Galo pagará uma compensação financeira de 2,5 milhões de euros. O valor fixo da negociação é de 2 milhões de euros, cerca de R$ 12 milhões, além de 500 mil euros, aproximadamente R$ 3 milhões, em bônus por metas atingidas.

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A chegada de Fred encerra uma negociação que se arrastou por meses. O Atlético tentava desde o início do ano chegar a um acordo para contratar o jogador. Segundo o vice-presidente de futebol, Paulo Bracks, o volante era um "sonho antigo" da diretoria e, nesta sexta-feira, o desejo foi concretizado.

Fred, novo reforço do Atlético, ainda em ação pelo Fenerbahçe, da Turquia
Fred é o novo reforço do Atlético Mineiro (Foto: Reprodução Instagram Fred)

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