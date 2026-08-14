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CBF define arbitragem para Mirassol x Flamengo pelo Brasileirão

Árbitro já protagonizou polêmicas em partidas do Rubro-Negro na temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 15:23
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Rafael Rodrigo Klein apitará Mirassol x Flamengo
Rafael Rodrigo Klein apitará Mirassol x Flamengo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, como árbitro do duelo entre Mirassol e Flamengo neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão. Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) serão os assistentes, enquanto Rafael Traci (SC) ficará responsável pelo VAR.

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Esta será a segunda partida do Flamengo apitada por Rafael Rodrigo Klein em menos de um mês. O último jogo do Rubro-Negro sob arbitragem do gaúcho foi a vitória por 4 a 0 sobre a Chapecoense, na Arena Condá, pela 19ª rodada do Brasileirão.

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O árbitro também esteve envolvido em decisões que geraram reclamações internas no Flamengo ao longo da temporada. Na Supercopa do Brasil, Klein expulsou Carrascal na partida contra o Corinthians, após o intervalo.

A decisão provocou questionamentos no clube, pois o árbitro não aplicou cartão vermelho logo após a entrada do colombiano em Breno Bidon, ainda no primeiro tempo. Na volta para a segunda etapa, porém, Klein expulsou o jogador rubro-negro.

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Outro episódio ocorreu na partida contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Na ocasião, Klein aplicou cartão amarelo após uma entrada de Felipinho em Lucas Paquetá. O lance que também gerou insatisfação no Flamengo, que pediu o cartão vermelho.

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Rafael Klein será o árbitro de Mirassol x Flamengo
Rafael Klein comanda a arbitragem de Mirassol x Flamengo (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

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