CBF define arbitragem para Mirassol x Flamengo pelo Brasileirão Árbitro já protagonizou polêmicas em partidas do Rubro-Negro na temporada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, como árbitro do duelo entre Mirassol e Flamengo neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão. Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) serão os assistentes, enquanto Rafael Traci (SC) ficará responsável pelo VAR.

➡️ Flamengo tem queda no aproveitamento no pós-Copa, mas números mostram desempenho semelhante

Esta será a segunda partida do Flamengo apitada por Rafael Rodrigo Klein em menos de um mês. O último jogo do Rubro-Negro sob arbitragem do gaúcho foi a vitória por 4 a 0 sobre a Chapecoense, na Arena Condá, pela 19ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

O árbitro também esteve envolvido em decisões que geraram reclamações internas no Flamengo ao longo da temporada. Na Supercopa do Brasil, Klein expulsou Carrascal na partida contra o Corinthians, após o intervalo.

A decisão provocou questionamentos no clube, pois o árbitro não aplicou cartão vermelho logo após a entrada do colombiano em Breno Bidon, ainda no primeiro tempo. Na volta para a segunda etapa, porém, Klein expulsou o jogador rubro-negro.

continua após a publicidade

Outro episódio ocorreu na partida contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Na ocasião, Klein aplicou cartão amarelo após uma entrada de Felipinho em Lucas Paquetá. O lance que também gerou insatisfação no Flamengo, que pediu o cartão vermelho.

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Rafael Klein comanda a arbitragem de Mirassol x Flamengo (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.