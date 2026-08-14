Botafogo conhece datas de jogos contra Flamengo e Palmeiras
Glorioso terá sequência no Rio de Janeiro para voltar aos trilhos
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou mais duas rodadas do Campeonato Brasileiro, e, com isso, o Botafogo conheceu as datas dos jogos contra o Flamengo e Palmeiras, válidos pelas 25ª e 26ª rodadas, respectivamente.
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O clássico com o rival rubro-negro será disputado no dia 30 de agosto, um domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), ge TV (streaming) e Premiere (pay-per-view).
Já o duelo com o Palmeiras, no Nilton Santos, ficou para o dia 6 de setembro, também domingo, às 18h30, com transmissão da Record (TV aberta), CazéTV (streaming) e Premiere.
Veja a agenda do Botafogo nas próximas semanas:
Vitória x Botafogo – 23ª rodada do Brasileirão
📆 16/8 (dom) 🕒 18h30
🏟️ Barradão
Botafogo x Cienciano – oitavas de final da Sul-Americana
📆 20/8 (qui) 🕒 21h30
🏟️ Nilton Santos
Botafogo x Athletico-PR – 24ª rodada do Brasileirão
📆 24/8 (seg) 🕒 20h
🏟️ Nilton Santos
Flamengo x Botafogo – 25ª rodada do Brasileirão
📆 30/8 (dom) 🕒 16h
🏟️ Nilton Santos
Botafogo x Palmeiras – 26ª rodada do Brasileirão
📆 6/9 (dom) 🕒 18h30
🏟️ Nilton Santos
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