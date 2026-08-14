Domínguez terá 'dor de cabeça' no Atlético nas próximas semanas: entenda Treinador tem problemas no sistema defensivo do Galo

O técnico Eduardo Domínguez terá um problema para resolver no sistema defensivo do Atlético nas próximas semanas. Com a lesão de Lyanco, o treinador passa a ter apenas três zagueiros disponíveis para uma sequência importante da temporada, que contará com decisões pela Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, além de compromissos pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Eduardo Domínguez terá um problema para resolver no sistema defensivo do Atlético nas próximas semanas. Com a lesão de Lyanco, o treinador passa a ter apenas três zagueiros disponíveis para uma sequência importante da temporada, que contará com decisões pela Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, além de compromissos pelo Campeonato Brasileiro.

Lyanco teve uma lesão constatada após a partida contra o Red Bull Bragantino, quando deixou o campo ainda no primeiro tempo. O zagueiro sofreu uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo. O Atlético não estabeleceu um prazo oficial para a recuperação do jogador. Em casos semelhantes, porém, o período de afastamento pode chegar a cerca de dois meses.

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Além de Lyanco, o Atlético também não conta com Léo Duarte. O zagueiro, contratado recentemente pelo clube, sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita antes mesmo de fazer sua estreia com a camisa do Galo e está em recuperação no departamento médico.

Outro jogador é Ivan Román, que deixou o elenco. O zagueiro chileno, que não vinha tendo muitas oportunidades com Domínguez, foi emprestado ao Colo-Colo, do Chile, para ganhar mais minutos em campo e dar sequência ao desenvolvimento na carreira.

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Com esse cenário, o Atlético tem atualmente Ruan, Vitor Hugo e Vitão como opções de origem para a zaga. Ruan é titular absoluto da equipe, enquanto os outros dois são alternativas para Domínguez.

Vitor Hugo costuma ser acionado quando algum dos titulares apresenta problemas ou em momentos específicos das partidas, principalmente quando o treinador busca fortalecer o sistema defensivo. Já Vitão, formado nas categorias de base do Atlético, retorna recentemente de lesão e ainda não recebeu minutos com Domínguez desde a chegada do treinador argentino. A tendência inicial é que Vitor Hugo seja acionado para ocupar o espaço e formar a linha ao lado de Ruan e Natanael.

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A necessidade de encontrar uma solução acontece justamente em um momento decisivo para o Atlético. Além do Campeonato Brasileiro, o Galo terá pela frente o confronto de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino e as quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro.

Vitor Hugo zagueiro do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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