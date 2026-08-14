Escalação do Fluminense: Marcão estreia contra o Palmeiras com dor de cabeça Tricolor entra em campo de olho na Libertadores

O Fluminense recebe o Palmeiras neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Substituto de Zubeldía, Marcão terá dor de cabeça para escalar o Tricolor por conta de desfalque e baixas de lesionados.

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Em boa fase, Ignácio foi o titular da zaga nas últimas partidas. Para esse confronto, no entanto, o camisa 4 está fora por suspensão. Com Millán e Freytes retornando de lesão, a tendência é que Jemmes forme a dupla de defensores ao lado de Thiago Silva.

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Pensando na decisão contra o Independiente Rivadavia na terça-feira (18), Marcão não vai fazer grandes mudanças na estrutura que vinha sendo utilizada por Luis Zubeldía. Essa é uma marca do treinador da comissão permanente tricolor quando assume o cargo interinamente. Com isso, os nomes com maior minutagem no ano não devem ficar de fora da escalação titular.

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Escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Thiago Silva, Jemmes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Canobbio, Soteldo e Hulk.

Jogadores do Fluminense treinam nesta quinta-feira (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Como chegam os times?

O Fluminense aparece na 4ª colocação, com 35 pontos, e chega pressionado depois de uma sequência sem vitórias desde a retomada do calendário após a Copa do Mundo. Além da necessidade de pontuar no Brasileirão, o Tricolor também tem a cabeça na Libertadores. Na terça-feira (18), a equipe visita o Independiente Rivadavia, na Argentina, depois do empate por 0 a 0 no Maracanã pelo jogo de ida das oitavas de final.

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Do outro lado, o Palmeiras lidera o Brasileirão, com 48 pontos. O time também divide atenções com a competição continental. Depois do empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño em casa, o Verdão decide a vaga fora de casa na quarta-feira (19).

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