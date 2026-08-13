ANÁLISE: Cruzeiro faz jogo equilibrado, mas empata com Flamengo por problema antigo A Raposa ficou no empate com o Flamengo no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

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O Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Flamengo na última quarta-feira (12), pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Na partida, as duas equipes tiveram seus momentos, mas a Raposa sofreu mais do que dominou, mesmo jogando em casa.

Em 90 minutos, o Cabuloso finalizou ao gol apenas uma vez, com 9,09% de acerto nas 11 finalizações, terceiro pior aproveitamento da equipe sob o comando de Artur Jorge.

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O duelo no Mineirão foi equilibrado. A Raposa terminou com 0,53 gols esperados (xG), enquanto o Rubro-Negro chegou a 1,15. Apesar do equilíbrio, os mineiros sofreram mais.

Arroyo faz gol pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Otávio foi exigido quatro vezes, enquanto Rossi não fez defesa nenhuma. Por outro lado, o Cruzeiro terminou o jogo com duas grandes chances contra apenas uma do Flamengo.

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Mudança na escalação surtiu efeito

Além das entradas forçadas de Matheus Henrique e William, Artur Jorge escalou o Cruzeiro com o atacante Wesley como titular. O camisa 20 foi destaque da equipe celeste. Ele realizou 30 ações com a bola e foi importante na condução do jogo ao ataque, além de mostrar personalidade para inverter jogadas.

Uma das chances claras foi criada justamente pelo atacante. Ele trabalhou com Arroyo e recebeu cruzamento na segunda trave, mas, com o lance rápido, não tomou a melhor decisão e finalizou com o peito por cima do gol.

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Arroyo, que fez atuação apagada no primeiro tempo, marcou um golaço e colocou a Raposa em vantagem. Além disso, foi quem mais finalizou a gol, com quatro tentativas, acertando apenas uma. No entanto, foi o brilho do camisa 99 que manteve o Cruzeiro vivo.

Dificuldades do Cruzeiro contra o Flamengo

Desde o início da partida, o Flamengo pressionou a saída de bola do Cruzeiro e dificultou a vida celeste, principalmente de Otávio. Com isso, o time de Artur Jorge foi forçado a iniciar as jogadas pelo alto, o que não favorece o estilo do clube.

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Pelo alto, inclusive, os mineiros sofreram o gol de empate. Em cobrança de falta questionada por Artur Jorge, Léo Ortiz cabeceou no travessão, e Paquetá pegou a sobra. Foi mais um gol sofrido em bola parada e na bola aérea, como nos últimos três gols.

Apesar de poder ter conquistado um resultado melhor no Mineirão, o Cruzeiro enfrentará o Flamengo em igualdade no Maracanã e depende apenas de si. Na próxima semana, Artur Jorge poderá contar novamente com Lucas Romero e Fagner.

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