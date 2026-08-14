Atlético oficializa a contratação de Kevin Castaño; volante já aparece BID
Jogador de 25 anos chega por empréstimo do River Plate
Após anunciar Fred, o Atlético também oficializou a contratação de mais um reforço nesta sexta-feira (14). Trata-se do volante Kevin Castaño, colombiano de 25 anos que chega ao Galo por empréstimo do River Plate, da Argentina.
O volante assinou contrato de empréstimo válido por uma temporada, até o meio de 2027. O acordo ainda prevê uma cláusula de opção de compra ao fim do vínculo. Castaño chegou a Belo Horizonte na última semana e passou por exames médicos antes de ser anunciado oficialmente pelo Atlético.
O jogador também já foi regularizado e teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira. Com isso, o volante está à disposição de Eduardo Domínguez para estrear neste domingo, diante do Grêmio, na Arena MRV, às 16h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Conheça Kevin Castaño, reforço do Atlético
Kevin Castaño é primeiro volante, com características mais defensivas e atuação à frente da linha de zaga. Revelado pelo Rionegro Águilas, da Colômbia, seu país natal, o jogador também passou por Cruz Azul, do México, e Krasnodar, da Rússia, antes de chegar ao River Plate.
O colombiano foi contratado pelo clube argentino no início de 2025 por 12,6 milhões de euros, cerca de R$ 78 milhões na cotação da época.
Castaño iniciou sua passagem pelo River Plate como titular, mas perdeu espaço após a chegada do técnico Eduardo Coudet, velho conhecido do futebol brasileiro. Com menos oportunidades no elenco, a diretoria dos Millonarios passou a considerar o empréstimo uma boa alternativa para o jogador.
O volante também é presença frequente nas convocações da Seleção Colombiana, e esteve presente na Copa de 2026. No Mundial, Castaño disputou duas partidas, contra Uzbequistão e Portugal, somando 22 minutos em campo.
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