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Atlético oficializa a contratação de Kevin Castaño; volante já aparece BID

Jogador de 25 anos chega por empréstimo do River Plate

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
14/08/2026 17:37
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Castaño, novo reforço do Atlético (Reprodução Atlético)
Castaño, novo reforço do Atlético (Reprodução Atlético)
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Após anunciar Fred, o Atlético também oficializou a contratação de mais um reforço nesta sexta-feira (14). Trata-se do volante Kevin Castaño, colombiano de 25 anos que chega ao Galo por empréstimo do River Plate, da Argentina.
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Após anunciar Fred, o Atlético também oficializou a contratação de mais um reforço nesta sexta-feira (14). Trata-se do volante Kevin Castaño, colombiano de 25 anos que chega ao Galo por empréstimo do River Plate, da Argentina.

O volante assinou contrato de empréstimo válido por uma temporada, até o meio de 2027. O acordo ainda prevê uma cláusula de opção de compra ao fim do vínculo. Castaño chegou a Belo Horizonte na última semana e passou por exames médicos antes de ser anunciado oficialmente pelo Atlético.

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O jogador também já foi regularizado e teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira. Com isso, o volante está à disposição de Eduardo Domínguez para estrear neste domingo, diante do Grêmio, na Arena MRV, às 16h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Castaño, novo reforço do Atlético (Reprodução Atlético)
Castaño, novo reforço do Atlético (Reprodução Atlético)

Conheça Kevin Castaño, reforço do Atlético

Kevin Castaño é primeiro volante, com características mais defensivas e atuação à frente da linha de zaga. Revelado pelo Rionegro Águilas, da Colômbia, seu país natal, o jogador também passou por Cruz Azul, do México, e Krasnodar, da Rússia, antes de chegar ao River Plate.

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O colombiano foi contratado pelo clube argentino no início de 2025 por 12,6 milhões de euros, cerca de R$ 78 milhões na cotação da época.

Castaño iniciou sua passagem pelo River Plate como titular, mas perdeu espaço após a chegada do técnico Eduardo Coudet, velho conhecido do futebol brasileiro. Com menos oportunidades no elenco, a diretoria dos Millonarios passou a considerar o empréstimo uma boa alternativa para o jogador.

O volante também é presença frequente nas convocações da Seleção Colombiana, e esteve presente na Copa de 2026. No Mundial, Castaño disputou duas partidas, contra Uzbequistão e Portugal, somando 22 minutos em campo.

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Kevin Castaño em campo pela seleção colombiana
Kevin Castaño em campo pela seleção colombiana (Foto: Reprodução)

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