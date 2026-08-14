Santos se reapresenta visando duelo decisivo contra o Vasco pelo Brasileirão Jogadores lesionados aumentam e equipe se prepara para a partida contra a equipe carioca; delegação viaja neste sábado (15) para o Rio de Janeiro

Após a vitória sobre o Macará pela partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana, a equipe santista se reapresentou no CT Rei Pelé nesta sexta-feira (14). Visando o duelo decisivo contra o Vasco, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, a comissão técnica e o elenco santista já se preparam para a partida contra o adversário direto na luta contra o rebaixamento.

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Seguindo o cronograma definido no começo desta semana, os jogadores que atuaram como titulares na vitória por 2 a 1 sobre o Macará, na última quinta-feira (13), na Vila Belmiro, realizaram apenas um trabalho regenerativo na academia do CT Rei Pelé. Por outro lado, os reservas foram a campo e trabalharam com bola.

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Novos atletas no departamento médico

Outra situação foi o novo desfalque de Gabriel Menino e Bontempo, que foram substituídos após sentirem na partida contra a equipe equatoriana. O improvisado lateral-direito sofreu uma entorse no joelho direito e o meio-campista um incômodo na posterior da coxa esquerda. Os jogadores realizaram exames nesta sexta-feira (14), mas o Santos ainda não divulgou a situação dos atletas.

Nesse sentido, a dupla se junta a outros quatro jogadores: Lucas Veríssimo, Igor Vinícius, Vinícius Lira e Gustavinho. Os jogos em sequência, a disputa em três competições e a impossibilidade de contratar jogadores por conta do Transfer ban fazem com que o técnico Cuca tenha que rodar o elenco.

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— Se você não rodar (o elenco), não vai aguentar. Não vai aguentar jogar nessa intensidade. Não é fácil recuperar em 70h para jogar com o Vasco e a viagem (para o Equador na Sul-Americana), que vai até Quito, depois mais 3h até Ambato. Se sentir que o jogador não está 100%, vamos rodar, outros que estão em condição física melhor vão jogar. Não é só por preservação de lesão, por competição — afirmou o treinador pós-jogo contra o Macará.

Por fim, Lucas Verssimo, em recuperação de lesão no músculo sóleo da panturrilha esquerda, e Igor Vinícius, diagnosticado com lombalgia, são os jogadores mais próximos de voltar a treinar com bola.

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Santos viaja neste sábado para o Rio de Janeiro

Em preparação para o duelo contra o Vasco, neste domingo (16), pelo Brasileirão, a delegação santista vai seguir a programação divulgada pelo clube. Dessa maneira, a equipe santista treinará pela manhã deste sábado (15) no CT Rei Pelé e, logo após o treino, o elenco viajará para o Rio de Janeiro visando.

Situação do Santos no Brasileirão

No Campeonato Brasileiro, o cenário atual é preocupante. A luta contra o rebaixamento acompanha o Santos desde o início da competição e já provocou uma mudança no comando técnico. Juan Pablo Vojvoda foi demitido no dia 19 de março, após a disputa da sétima rodada, em meio ao início ruim da equipe na competição.

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Com a derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR, no último domingo (9), na Vila Belmiro, o Santos caiu para a 17ª colocação e entrou na zona de rebaixamento. O Peixe tem 22 pontos, mesma pontuação do Vasco, que aparece logo atrás, e soma apenas cinco vitórias em 21 partidas, com 34% de aproveitamento.

Após o tropeço contra o Furacão, o técnico Cuca aproveitou a entrevista coletiva para fazer um desabafo, principalmente sobre as limitações do elenco. Na presença do diretor executivo de futebol, Alexandre Mattos, o treinador reforçou a necessidade de o Santos quitar o transfer ban para poder contratar pelo menos dois ou três reforços.

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Próximos jogos do Peixe

16.08.2026 - Vasco x Santos - 16h (de Brasília) - São Januário - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 20.08.2026 - Macará (EQU) x Santos - 19h (de Brasília) - Bellavista - volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 23.08.2026 - Santos x Mirassol - 18h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 26.08.2026 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Nubank Parque - jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 29 ou 30.08.2026 - Corinthians x Santos - Neo Química Arena - ainda sem data e horário definidos pela CBF - 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 02.09.2026 - Santos x Palmeiras - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Treino no CT Rei Pelé nesta sexta-feira (14) - (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

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