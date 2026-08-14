Raniele exalta postura do Corinthians na Libertadores e fala sobre 'embate' com Di Maria Volante do Timão explicou a importância da marcação no craque argentino que ajudou o Timão a sair de Rosario com um empate

O Corinthians volta da Argentina com um empate sem gols diante do Rosario Central e jogará a partida de volta das oitavas da Libertadores com a missão de vencer o rival por um placar simples na próxima quinta-feira, na Neo Química Arena, para se classificar às quartas. A atuação da equipe foi elogiada pelo volante Raniele, titular no confronto fora de casa, que destacou a postura madura do time em campo.

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O camisa 14 ressaltou a importância do Corinthians ter entrado em campo concentrado para arrancar o empate memso diante de um adversário forte e da pressão da torcida argentina no Gigante de Arroyito. O volante também destacou o peso da atuação de Ángel Di Maria no Rosario, definido como um jogador de "classe mundial" por Raniele.

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- Eu acho que isso é o que o torcedor cobra da gente, é o mínimo que a gente pode fazer, que é se entregar e correr por essa camisa. A gente sabe que o time do Rosario é um time muito qualificado, tem jogadores como o próprio Di Maria, que é de classe mundial, e a gente sabe que qualquer espaço que a gente desse para eles, poderiam fazer um gol. Então, acho que é importante ressaltar a concentração de toda a equipe, que se manteve forte, se manteve lutando. O resultado de hoje é importante, mas a gente está ciente de que não assegura nada e que vai ser uma guerra na volta. Temos que estar preparado para fazer um jogo ainda melhor em nossa casa - analisou Raniele.

O volante destacou que o esquema de marcação montado por Fernando Diniz permitiu que o sistema defensivo do Corinthians funcionasse para Di Maria, principal arma do ataque do Rosario Central. Raniele citou Breno Bidon e Matheus Bidu como nomes essenciais para contribuir nessa fase do jogo e garantir que o argentino não fosse eficaz no jogo da última quinta-feira.

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- No pré-jogo, a gente sabia que seria uma partida difícil. Acho que o Rosario, por si só, tem jogadores de muita qualidade, o Campaz é muito rápido, o Copetti protege muito bem a bola, briga muito... e a gente tinha que estar ligado nisso. O Di Maria é um jogador extra-classe, é um cara que pode ficar 90 minutos sem pegar na bola e, em 30 segundos, ele pega e resolve o jogo, então tinha que ter uma atenção maior nele. Não era só eu, acho que todo mundo, o Bidon, o próprio Bidu, que jogou mais daquele lado, conseguiu também neutralizar o Di Maria em momentos que a gente precisou. Acho que foi um trabalho bem feito e fico feliz de estar jogando, de estar em campo com esses jogadores de nível mundial - completou.

Raniele em atuação e marcando Di Maria em Corinthians x Rosario Central. (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Raniele comenta a experiência de jogar a Libertadores

O meio-campista não escondeu a felicidade de representar o Corinthians em um mata-mata de Libertadores. Raniele se mostrou feliz não só com o seu desempenho, mas com a oportunidade e com a sequência que vive na carreira pelo clube. O volante citou a festa da torcida argentina como um momento que será lembrado para sempre.

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- Em relação à Libertadores, eu me amarro demais em viver essa experiência na minha vida. Eu quero depois contar para os meus netos, contar para os meus filhos o que eu joguei, quero pelo menos falar "ó, eu estive aí". Na hora que eu estava entrando em campo eu já vi a chuva de papel e a atmosfera do estádio... assim como acontece na nossa casa também, como a nossa torcida faz uma festa sensacional. Então vamos viver esses momentos. Eu estava muito feliz, eu queria aproveitar o jogo e acho que eu aproveitei. Lógico, tem muita coisa a melhorar individualmente, coletivamente, mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma partida justa e acho que, pelo menos, o que a gente fez nos deixa com um resultado importante para levar para casa - afirmou Raniele.

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