Marcão explica trabalho do Fluminense para enfrentar o Palmeiras: 'Tenho certeza' Treinador assume o Tricolor de forma interina após saída de Zubeldía

Marcão falou pela primeira vez após assumir interinamente o comando do Fluminense antes do confronto com o Palmeiras, neste sábado (15), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador afirmou que o trabalho da véspera foi voltado para recuperar o nível mental dos jogadores e reforçar o que o grupo já mostrou ao longo da temporada.

— A gente focou hoje em fazer um treino específico para os nossos jogadores, elevar a confiança deles. Mostrar para eles o que já fizeram até aqui, o que podem fazer, o que são capazes de fazer. Tenho certeza de que, se a gente conseguir produzir isso, certamente vai fazer um grande jogo e chegar na nossa tão esperada vitória — afirmou.

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Marcão também pediu apoio da torcida e tratou o momento como uma oportunidade de mudança de cenário.

— Vamos procurar fazer isso com concentração, com a ajuda do nosso torcedor. Preciso muito dessa virada de chave, que o nosso torcedor jogue com a gente. Acho que é um momento importante deles também. O interino reconheceu a responsabilidade do grupo pela fase recente, mas ressaltou que o ambiente interno permanece positivo.

— A nossa responsabilidade, a gente assume totalmente pelo momento não ser tão bom em termos de resultado, mas aqui dentro o ambiente é maravilhoso um com o outro. Só que a gente precisa dessa sinergia com o nosso torcedor. A gente precisa que eles respondam junto com a gente. É lógico que dentro de campo vamos fazer por onde para que a gente jogue junto e faça esses dois jogos como os mais importantes de nossas vidas — concluiu.

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Marcão assume comando do Fluminense após queda de Zubeldía

Após o pedido de demissão de Zubeldía, o Marcão foi designado interinamente pela décima vez para a função de treinador do Fluminense. A experiência como interino tornou Marcão uma figura de confiança da diretoria do Fluminense. O profissional foi nomeado auxiliar-permanente em 2019, ao retornar ao clube, e tem moral internamente.

A primeira vez de Marcão como técnico interino do Fluminense foi em fevereiro de 2016, quando substituiu Eduardo Batista. Desde então, ele esteve à frente do time em diferentes momentos de transição, sempre assumindo a equipe em momentos de pressão após saídas de treinadores.

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Marcão comanda primeiro treino do Fluminense após demissão de Zubeldía (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

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