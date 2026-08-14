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Cruzeiro: Wesley projeta reencontro com o Corinthians

O atacante foi apresentado oficialmente no início da semana

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
14/08/2026 17:19
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Wesley contra o Flamengo
Wesley contra o Flamengo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Conquistando seu espaço no time titular do Cruzeiro, Wesley reencontrará o Corinthians no domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona mista após o empate em 1 a 1 com o Flamengo, o atacante projetou o duelo.

– Acho que o mais importante é estar preparado para fazer meu trabalho. Fui criado lá quando mais jovem, mas vamos nos preparar ao máximo para conseguir uma vitória fora de casa – disse o jogador em resposta à pergunta do Lance!.

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– Sabíamos que seria um jogo difícil, uma equipe capacitada. Partidas desse nível são sempre complicadas. Sobre meu desempenho, poderia ter feito o gol. Vou trabalhar para não cometer esses erros. Não podemos falhar nessas partidas. Me prepararei melhor para conseguirmos a classificação – comentou Wesley sobre sua estreia como titular.

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Estreia de Wesley como titular no Cruzeiro

Com apenas uma partida disputada, Wesley foi utilizado por Artur Jorge como titular no duelo contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores. Mesmo com o pouco tempo para entrosamento, o camisa 20 foi destaque positivo no Mineirão.

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A melhor chance da partida (além do gol) foi criada pelo jogador. Ele avançou pela esquerda, inverteu para Arroyo e recebeu cruzamento na área, mas não conseguiu finalizar com tranquilidade e errou o alvo.

Wesley no Mineirão
Wesley no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Ele teve 30 ações com a bola, sofreu três faltas, acertou 13 de 14 passes, acertou duas inversões de jogo em bolas longas e deu um passe decisivo.

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