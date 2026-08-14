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Time misto? Opções de Artur Jorge para Corinthians x Cruzeiro

A Raposa poder atuar com um time bastante modificado contra o Timão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
14/08/2026 20:29
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Artur Jorge no Mineirão
Artur Jorge no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro fez, nesta sexta-feira (14) seu penúltimo treinamento antes do duelo contra o Corinthians, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo, Artur Jorge terá retornos importantes, mas terá uma baixa no ataque.

Fagner e Lucas Romero, que não atuaram contra o Flamengo pela Libertadores, suspensos, estão à disposição para o duelo deste domingo. Fica a dúvida apenas se apareceram no time titular por conta da proximidade da decisão contra o Rubro-Negro no Rio de Janeiro.

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Porém, Artur Jorge não poderá contar com o atacante Kaique Kenji. O jovem recebeu seu terceiro cartão amarelo contra o Mirassol. No entanto, vale lembrar que contra o Flamengo ele já havia perdido espaço para Wesley, que entrou bem nos últimos dois jogos.

Cruzeiro enfrentará o Corinthians com time misto?

Em mais de uma ocasião, o treinador Artur Jorge chegou a demonstrar incômodo com as diferenciações de time titular e reserva na Raposa. No entanto, recentemente o técnico tem feito alguns ajustes para descansar os principais jogadores, como foi feito recentemente com João Marcelo jogando duas vezes seguidas no 11 inicial.

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Com isso, apesar de ter força máxima para usar contra o Corinthians, é possível que ele faça algumas modificações no time titular.

Como Fagner descansou contra o Flamengo, é possível que ele apareça no domingo, assim como Villalba, ou para ganhar ritmo e ser opção para quarta-feira, ou até mesmo para descansar Rojas.

Villalba na Arena Condá
Villalba na Arena Condá (Foto: Júlia Galvão / Cruzeiro)

No meio de campo, Gerson e Lucas Romero devem ser titulares por já terem ganhado folgas recentemente. Já Matheus Pereira atuou como titular nos últimos seis jogos e pode ser poupado. Com isso, pode haver surpresa no setor.

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No ataque, os recém-contratados João Costa e Lucho Rodríguez podem ganhar espaço. Wesley provavelmente joga, uma vez que mostrou qualidade nas duas últimas partidas. Kaio Jorge pode ganhar descanso também, uma vez que desde o retorno da pausa para a Copa do Mundo, participou de todos os compromissos da Raposa.

Com isso, uma provável escalação do Cruzeiro vem com: Otávio; Fagner, Jonathan Jesus (João Marcelo), Fabrício Bruno, Villalba; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira (Matheus Henrique); Wesley, Arrouo (João Costa), Kaio Jorge (Lucho Rodríguez).

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