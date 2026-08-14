Oitavas da Libertadores: todos os jogos de ida terminam empatados
Classificados às quartas de final serão decididos nos jogos de volta
Os sete jogos de ida das oitavas de final da Libertadores terminaram empatados. Nenhuma equipe saiu da rodada com vantagem para o confronto de volta. A rodada envolveu os brasileiros Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Mirassol e Corinthians.
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Resultados dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores
- Fluminense 0 x 0 Independiente Rivadavia.
- Estudantes 1 x 1 Universidad Católica
- Platense 1 x 1 Coquimbo Unido.
- Palmeiras 1 x 1 Cerro Porteño.
- Cruzeiro 1 x 1 Flamengo.
- Mirassol 1 x 1 LDU.
- Rosario Central 0 x 0 Corinthians.
- O oitavo confronto da fase, entre Tolima e Independiente del Valle, foi adiado para terça-feira (18/8) por causa dos terremotos registrados na Colômbia.
Com todos os placares empatados na ida, as oito partidas de volta definirão os classificados para as quartas de final. Independiente Rivadavia, Universidad Católica, Coquimbo Unido, Cerro Porteño, Flamengo, LDU, Corinthians e Independiente del Valle têm a vantagem de jogar em casa na fase decisiva.
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Os brasileiros em campo
➡️ Cruzeiro e Flamengo ficam no empate pela Libertadores:
Na primeira partida entre Cruzeiro e Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores, o placar ficou igual no Mineirão. As equipes empataram em 1 a 1 em jogo realizado nesta quarta-feira (12), com gols de Arroyo e Paquetá.
➡️ Com um a menos, Corinthians segura pressão e empata com Rosario Central:
Rosario Central e Corinthians ficaram no empate em 0 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, realizado no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG). O Timão chegou a ficar com um jogador a menos durante a reta final da segunda etapa, mas conseguiu segurar o placar.
➡️ Fluminense empata com Independiente Rivadavia e sai vaiado do Maracanã: O Fluminense empatou por 0 a 0 com o Independiente Rivadavia na noite desta terça-feira (11), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Tricolor teve uma atuação de pouca inspiração, ouviu vaias da torcida e ainda viu os argentinos criarem algumas das melhores oportunidades da partida.
➡️ Flaco marca, mas Palmeiras cede empate nos acréscimos para o Cerro na Libertadores: O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Cerro Porteño na noite desta quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Andreas Pereira, o Alviverde abriu o placar com o artilheiro Flaco López. Nos acréscimos, porém, Carlos Miguel marcou contra, e o empate deixou a decisão da vaga aberta para o confronto de volta, no Paraguai.
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