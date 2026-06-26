Cruzeiro promove integração entre goleiros da base e do profissional A atividade foi realizada na Toca da Raposa II

Nesta sexta-feira (26), o Cruzeiro promoveu uma atividade de integração entre os goleiros das categorias de base e os atletas profissionais na Toca da Raposa II.

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O treinamento foi comandado pelo preparador de goleiros Robertinho. Participaram das atividades os arqueiros do Sub-11 ao profissional. Além disso, os preparadores de cata

O Cruzeiro destacou nas redes sociais que as atividades foram um momento de muito aprendizado e troca de experiências.

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Em recuperação de uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo, o goleiro Cássio também participou do treinamento na Toca da Raposa II.

Cássio em atividade de integração com goleiros da base do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Intertemporada do Cruzeiro

Os jogadores do Cruzeiro iniciaram os treinamentos de intertemporada na segunda-feira (22), na Toca da Raposa II. Nos primeiros dias, os atletas passaram por testes, mas já realizam trabalhos com bola.

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Na terça-feira (23), a Raposa anunciou a realização de mais um amistoso na intertemporada. A equipe comandada por Artur Jorge enfrentará o Grêmio e o Defensor, do Uruguai. As duas partidas serão disputadas no início de julho.

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O primeiro duelo será contra os uruguaios, no dia 4. A partida ocorrerá no Mineirão, às 16h (de Brasília). Posteriormente, o Cruzeiro enfrentará o Grêmio, desta vez fora de Belo Horizonte. O Cabuloso jogará contra o Grêmio no dia 12 de julho, às 17h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha.

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