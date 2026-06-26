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Cruzeiro promove integração entre goleiros da base e do profissional

A atividade foi realizada na Toca da Raposa II

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
26/06/2026 17:12
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Goleiros da base fazem trabalho de integração com o elenco profissional do Cruzeiro
Goleiros da base fazem trabalho de integração com o elenco profissional do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nesta sexta-feira (26), o Cruzeiro promoveu uma atividade de integração entre os goleiros das categorias de base e os atletas profissionais na Toca da Raposa II.

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    • O treinamento foi comandado pelo preparador de goleiros Robertinho. Participaram das atividades os arqueiros do Sub-11 ao profissional. Além disso, os preparadores de cata

    O Cruzeiro destacou nas redes sociais que as atividades foram um momento de muito aprendizado e troca de experiências.

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    Em recuperação de uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo, o goleiro Cássio também participou do treinamento na Toca da Raposa II.

    Cássio em atividade de integração com goleiros da base do Cruzeiro
    Cássio em atividade de integração com goleiros da base do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Intertemporada do Cruzeiro

    Os jogadores do Cruzeiro iniciaram os treinamentos de intertemporada na segunda-feira (22), na Toca da Raposa II. Nos primeiros dias, os atletas passaram por testes, mas já realizam trabalhos com bola.

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    Na terça-feira (23), a Raposa anunciou a realização de mais um amistoso na intertemporada. A equipe comandada por Artur Jorge enfrentará o Grêmio e o Defensor, do Uruguai. As duas partidas serão disputadas no início de julho.

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    ➡️Matheus Pereira foi o jogador mais utilizado por Tite e Artur Jorge no Cruzeiro

    O primeiro duelo será contra os uruguaios, no dia 4. A partida ocorrerá no Mineirão, às 16h (de Brasília). Posteriormente, o Cruzeiro enfrentará o Grêmio, desta vez fora de Belo Horizonte. O Cabuloso jogará contra o Grêmio no dia 12 de julho, às 17h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha.

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