Na Itália, Kaiki exalta Fàbregas, técnico do Como: 'Um craque' O jogador de 23 anos deve ser anunciado pelos italianos em breve

Na Itália para fechar os detalhes finais e assinar contrato com o Como, o lateral-esquerdo do Cruzeiro, Kaiki, exaltou o treinador Cesc Fàbregas ao chegar ao país na última quarta-feira (24).

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– Estou feliz por estar aqui, feliz por fazer parte deste projeto do Como. Agora vou fazer meus exames médicos. Fàbregas é um craque na minha opinião, tenho muito respeito por ele. Trabalhar com ele é um imenso prazer – disse Kaiki em entrevista ao jornal La Provincia di Como.

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O diário italiano destacou que o lateral-esquerdo do Cruzeiro foi convocado no início da temporada por Carlo Ancelotti. Além disso, ressaltou que ele foi alvo de Bologna e Juventus.

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– Poderia ter chegado ao Como em janeiro, já que a Azzurra buscava um lateral-esquerdo para substituir Alberto Moreno, cujo contrato termina em junho. Alguns falavam em negócio fechado, mas no fim tudo não se concretizou. O Cruzeiro optou por mantê-lo em seu elenco, inclusive oferecendo um aumento salarial. E o próprio jogador aceitou de bom grado, preferindo continuar seu desenvolvimento em Belo Horizonte – destacou o diário.

Cesc Fàbregas, treinador do Como (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

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Fàbregas agiu diretamente para tirar Kaiki do Cruzeiro

Segundo apuração do Lance!, o campeão em 2010 com a Espanha e técnico do Como, Cesc Fàbregas, tem atuou diretamente nas negociações. O comandante da equipe italiana e era o maior interessado em Kaiki.

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Vale ressaltar que o Como irá disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. O time ficou na quarta posição do Campeonato Italiano, com 71 pontos, e garantiu sua vaga.

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