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Confusão em Bahia x Corinthians enlouquece torcedores: 'Volta Copa do Mundo'

Equipes se enfrentam na Arena Fonte Nova

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 17:23
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Kaio Cesar encarando Santiago Ramos em Bahia x Corinthians no Brasileirão
Confusão em Bahia x Corinthians aconteceu no final do primeiro tempo (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

Uma confusão envolvendo jogadores de Bahia e Corinthians em jogo do Brasileirão viralizou nas redes sociais. A partida, apitada pelo árbitro Ramon Abatti Abel, que estava na Copa do Mundo, teve dois cartões amarelos para cada lado ainda na primeira etapa.

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O incidente começou com Kaio César, da equipe visitante, que se desentendeu com o atacante Alejo Véliz, do Bahia. O camisa 9 colocou a mão no rosto alegando ter sido atingido, e o empurra-empurra se instaurou entre os elencos.

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Veja a repercussão da confusão:

Confusão em Bahia x Corinthians pelo Brasileirão
Primeiro tempo de Bahia x Corinthians terminou em confusão (Foto: Reprodução/GeTV)

Como foi o primeiro tempo de Bahia x Corinthians?

Com o desfalque de Matheus Bidu, que ficou fora por dores no púbis, Fabrizio Angileri tratou de mostrar serviço logo aos 7 minutos do primeiro tempo. De fora da área, o lateral-esquerdo acertou uma bomba e abriu o placar para o Corinthians.

Bahia teve dois gols anulados, ambos marcados por Alejo Véliz. O primeiro foi corretamente invalidado por impedimento de Erick Pulga no início da jogada. 

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O segundo gol do atacante argentino acabou anulado após o árbitro Ramon Abatti Abel assinalar falta de Román Gómez. Segundo a arbitragem, o zagueiro levantou o pé acima da altura da cabeça de Angileri na disputa pela bola antes do lance que terminou em gol. 

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