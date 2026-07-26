Confusão em Bahia x Corinthians enlouquece torcedores: 'Volta Copa do Mundo' Equipes se enfrentam na Arena Fonte Nova

Uma confusão envolvendo jogadores de Bahia e Corinthians em jogo do Brasileirão viralizou nas redes sociais. A partida, apitada pelo árbitro Ramon Abatti Abel, que estava na Copa do Mundo, teve dois cartões amarelos para cada lado ainda na primeira etapa.

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O incidente começou com Kaio César, da equipe visitante, que se desentendeu com o atacante Alejo Véliz, do Bahia. O camisa 9 colocou a mão no rosto alegando ter sido atingido, e o empurra-empurra se instaurou entre os elencos.

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Veja a repercussão da confusão:

Volta Copa do mundo por favor pic.twitter.com/QUAg2tiLTI — Cortinas ao Contrário (@Snaihtniroccccc) July 26, 2026

Esse tipo de lance é uma vergonha pro futebol brasileiro.



O jogador simula de uma forma ridícula, e por conta disso acontece uma confusão generalizada.



STJD tinha que punir essas simulações.pic.twitter.com/59hwNaox6h — MatheusFla (@_matheusfla) July 26, 2026

Confusão no jogo entre Bahia x Corinthians. Nada mudou, bem-vindo de volta, brasileirão. pic.twitter.com/FJTAf1eRTM — Dionizio Luiz (@dioluizx) July 26, 2026

a confusão por um tapa q nem aconteceu — ່ ່ (@bmzvv) July 26, 2026

Começou uma confusão generalizada porque o cara simulou um TAPA NA CARA que NÃO EXISTIU..



PQP.. O Abate Abel é um bananao mesmo — Francisco Neto (@Fsbneto19) July 26, 2026

Primeiro tempo de Bahia x Corinthians terminou em confusão (Foto: Reprodução/GeTV)

Como foi o primeiro tempo de Bahia x Corinthians?

Com o desfalque de Matheus Bidu, que ficou fora por dores no púbis, Fabrizio Angileri tratou de mostrar serviço logo aos 7 minutos do primeiro tempo. De fora da área, o lateral-esquerdo acertou uma bomba e abriu o placar para o Corinthians.

O Bahia teve dois gols anulados, ambos marcados por Alejo Véliz. O primeiro foi corretamente invalidado por impedimento de Erick Pulga no início da jogada.

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O segundo gol do atacante argentino acabou anulado após o árbitro Ramon Abatti Abel assinalar falta de Román Gómez. Segundo a arbitragem, o zagueiro levantou o pé acima da altura da cabeça de Angileri na disputa pela bola antes do lance que terminou em gol.

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