Atuação de Ramon Abatti Abel no Brasileirão viraliza: 'Era assim?' Árbitro esteve na Copa do Mundo

A arbitragem de Ramon Abatti Abel, durante a partida entre Bahia e Corinthians no Brasileirão, repercutiu nas redes sociais após o seu retorno da Copa do Mundo. O juiz esteve no Mundial e atuou em dois confrontos: Bélgica x Egito e Suíça x Canadá.

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Durante a partida do Campeonato Brasileiro deste domingo (26), o profissional foi criticado por alguns internautas pela diferença de postura e comando apresentada entre os dois torneios. No primeiro tempo do confronto na Fonte Nova, Ramon aplicou quatro cartões amarelos.

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Veja alguns comentários de internautas:

Ramon Abatti Abel. Árbitro de copa do mundo. Sera que era assim há 20 dias atrás? Rs — Oliveira™️ (@_filipeoliver) July 26, 2026

nem parece que estava vendo ramon abatti abel na copa do mundo dias atrás — ella 𖤓 (@cirrusella) July 26, 2026

Cara, como o Ramon Abatti Abel ainda continua apitando no Brasileirão? Uma das piores arbitragens da história e ainda consegue ir pra Copa, inexplicável. — D S (@dstuita) July 26, 2026

Como Ramon Abatti Abel vira um árbitro diferente quando acaba copa do mundo ou jogo internacional no geral — Fernando Fernandes (@fernandes_sq) July 26, 2026

Me pergunto:



Como Ramon Abatti Abel consegue ser tão ruim e conseguir apitar Copa do Mundo? Ele é omisso em muitos momentos e nisso perdeu o controle do jogo. — José Pinna (@_poiZe) July 26, 2026

Ramon Abatti, Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus (à dir) foram os árbitros do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/CBF)

Bahia x Corinthians tem briga generalizada durante o intervalo

A partida entre Bahia e Corinthians teve uma confusão generalizada no intervalo. Após Ramon Abatti Abel apitar o fim do primeiro tempo, um grupo de jogadores se envolveu em um princípio de tumulto, com empurrões entre os atletas.

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A confusão começou após Kaio César tentar atingir o atacante Santi Mina, do Bahia. Diante da situação, o zagueiro Gabriel Paulista interveio, segurou o companheiro de equipe e levou o jogador para o vestiário.

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Os seguranças das equipes também precisaram entrar em campo para conter a confusão.

Futebol brasileiro em estado puro.



Após Kaio César e Alejo se estranharem, o bolinho da confusão se formou.



📽️@tvglobo / @geglobo pic.twitter.com/w5XfH6IKiv — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 26, 2026

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