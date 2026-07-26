Atuação de Ramon Abatti Abel no Brasileirão viraliza: 'Era assim?'
Árbitro esteve na Copa do Mundo
A arbitragem de Ramon Abatti Abel, durante a partida entre Bahia e Corinthians no Brasileirão, repercutiu nas redes sociais após o seu retorno da Copa do Mundo. O juiz esteve no Mundial e atuou em dois confrontos: Bélgica x Egito e Suíça x Canadá.
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Durante a partida do Campeonato Brasileiro deste domingo (26), o profissional foi criticado por alguns internautas pela diferença de postura e comando apresentada entre os dois torneios. No primeiro tempo do confronto na Fonte Nova, Ramon aplicou quatro cartões amarelos.
Veja alguns comentários de internautas:
Ramon Abatti Abel. Árbitro de copa do mundo. Sera que era assim há 20 dias atrás? Rs— Oliveira™️ (@_filipeoliver) July 26, 2026
nem parece que estava vendo ramon abatti abel na copa do mundo dias atrás— ella 𖤓 (@cirrusella) July 26, 2026
Cara, como o Ramon Abatti Abel ainda continua apitando no Brasileirão? Uma das piores arbitragens da história e ainda consegue ir pra Copa, inexplicável.— D S (@dstuita) July 26, 2026
Como Ramon Abatti Abel vira um árbitro diferente quando acaba copa do mundo ou jogo internacional no geral— Fernando Fernandes (@fernandes_sq) July 26, 2026
Me pergunto:— José Pinna (@_poiZe) July 26, 2026
Como Ramon Abatti Abel consegue ser tão ruim e conseguir apitar Copa do Mundo? Ele é omisso em muitos momentos e nisso perdeu o controle do jogo.
Bahia x Corinthians tem briga generalizada durante o intervalo
A partida entre Bahia e Corinthians teve uma confusão generalizada no intervalo. Após Ramon Abatti Abel apitar o fim do primeiro tempo, um grupo de jogadores se envolveu em um princípio de tumulto, com empurrões entre os atletas.
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A confusão começou após Kaio César tentar atingir o atacante Santi Mina, do Bahia. Diante da situação, o zagueiro Gabriel Paulista interveio, segurou o companheiro de equipe e levou o jogador para o vestiário.
Os seguranças das equipes também precisaram entrar em campo para conter a confusão.
Futebol brasileiro em estado puro.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 26, 2026
Após Kaio César e Alejo se estranharem, o bolinho da confusão se formou.
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