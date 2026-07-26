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Atuação de Ramon Abatti Abel no Brasileirão viraliza: 'Era assim?'

Árbitro esteve na Copa do Mundo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 18:01
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Árbitro Ramon Abatti Abel segurando cartão amarelo
Ramon Abatti Abel apitou Bahia x Corinthians (Foto: Reprodução)

A arbitragem de Ramon Abatti Abel, durante a partida entre Bahia e Corinthians no Brasileirão, repercutiu nas redes sociais após o seu retorno da Copa do Mundo. O juiz esteve no Mundial e atuou em dois confrontos: Bélgica x Egito e Suíça x Canadá.

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Durante a partida do Campeonato Brasileiro deste domingo (26), o profissional foi criticado por alguns internautas pela diferença de postura e comando apresentada entre os dois torneios. No primeiro tempo do confronto na Fonte Nova, Ramon aplicou quatro cartões amarelos.

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Veja alguns comentários de internautas:

Ramon Abatti, Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus (à dir) serão os árbitros do Brasil na Copa
Ramon Abatti, Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus (à dir) foram os árbitros do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/CBF)

Bahia x Corinthians tem briga generalizada durante o intervalo

A partida entre Bahia e Corinthians teve uma confusão generalizada no intervalo. Após Ramon Abatti Abel apitar o fim do primeiro tempo, um grupo de jogadores se envolveu em um princípio de tumulto, com empurrões entre os atletas.

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A confusão começou após Kaio César tentar atingir o atacante Santi Mina, do Bahia. Diante da situação, o zagueiro Gabriel Paulista interveio, segurou o companheiro de equipe e levou o jogador para o vestiário.

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Os seguranças das equipes também precisaram entrar em campo para conter a confusão.

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