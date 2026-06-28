AO VIVO: Assista a Aymorés x Valeriodoce, pelo Módulo II do Mineiro, no Lance!TV Jogo é válido pela sétima rodada da competição estadual

Neste domingo (28), Aymorés e Valeriodoce se enfrentam pela sétima rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 10h (de Brasília), no Paulo Paschoalino, em Ubá (MG), em duelo válido pelo grupo B da competição. A transmissão acontece ao vivo e com imagens no Lance!TV, e você pode assistir clicando aqui.

continua após a publicidade

➡️ Balanço da Copa: as surpresas, os vexames e quem cumpriu as expectativas

O confronto contará com narração de Lucas Borges e comentários de Felipe Ruggeri. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio que dá acesso à elite do futebol mineiro, se inicia meia hora antes de a bola rolar, às 9h30 (de Brasília).

⚽ Aymorés x Valeriodoce: como chegam as equipes?

A equipe de Ubá começou a rodada na liderança da chave, mas abre o domingo em terceiro após as vitórias de Villa Nova e Democrata. Os comandados de Alexandre Lopes estrearam na competição perdendo, mas engataram uma sequência de cinco partidas sem perder, incluindo o encontro do primeiro turno com o próprio Valério, em empate por 0 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aymorés de João Girotto enfrenta o Valeriodoce buscando sonho do acesso (Foto: Igor Adler/Aymorés)

Por outro lado, o Valeriodoce é o único time invicto na competição. Apesar disso, ocupa apenas a quarta colocação, já que a invencibilidade se construiu por intermédio de apenas duas vitórias, mas quatro empates. O ataque marcou apenas seis gols, mas a defesa, pilar da campanha, sofreu só quatro, assim como a do Aymorés; somente o Boa Esporte, com três, foi menos vazado do que a equipe comandada pelo ex-jogador Paulinho Guará.

Valeriodoce enfrenta o Aymorés pelo sonho do acesso (Foto: Reprodução/Valeriodoce)

📓 Outros jogos da rodada - Módulo II - Campeonato Mineiro

A sétima jornada da competição se iniciou no sábado, com jogos nos dois grupos. Pelo grupo B, o Democrata superou o Coimbra pelo placar mínimo, com gol de Léo Cereja, enquanto o Villa Nova atropelou o Ipatinga por 6 a 0. A derrota rebaixou o Tigre para a 2ª divisão (equivalente ao terceiro escalão do futebol local).

continua após a publicidade

Já pela chave A, o Guarani abriu a rodada batendo a Caldense por 2 a 0, com tentos de Pedrinho e Maycon Rangel. A sequência do grupo acontece também neste domingo; às 10h, o líder Uberaba visita o Patrocinense no Pedro Alves; um pouco mais tarde, às 10h30, o Boa Esporte recebe o Mamoré no Coleto de Paula.

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.