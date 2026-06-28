Torcedores do Cruzeiro reprovam atuação do clube no mercado e elegem prioridade A Raposa anunciou um reforço até o momento

Até o momento, o saldo de contratações do Cruzeiro na janela de transferências é zero. O clube está em vias de perder Kaiki, negociado com o Como, mas anunciou a contratação de Gabriel Rojas. No entanto, a chegada do argentino não foi suficiente para agradar os torcedores.

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Em pesquisa realizada no canal Lance! Cruzeiro no WhatsApp, os cruzeirenses reprovaram a atuação da equipe no mercado até o momento. Para 59,7%, o reforço anunciado é pouco para a equipe. Outros 33,8% afirmam que a janela está normal, mas a Raposa precisa de mais reforços, e apenas 6,5% acredita que o Cabuloso está bem, fazendo o que dá para fazer.

Gabriel Rojas em treinamento na academia na Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Vale ressaltar que a CBF autorizou a abertura de uma janela extraordinária para registros de transferências nacionais no Brasileirão. O período excepcional será entre quinta-feira (9) e sexta-feira (17) de julho e vale exclusivamente para clubes participantes da Série A. O documento foi assinado no dia 24 de junho.

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A parte internacional ainda não foi confirmada. Para que clubes brasileiros possam registrar atletas vindos do exterior antes da abertura da segunda janela, será necessária autorização da Fifa. Até lá, a liberação vale somente para transferências nacionais. O restante, segue no dia 20 de julho até 11 de setembro.

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Prioridade dos torcedores do Cruzeiro

Em outra pesquisa realizada pelo Lance! no canal de torcedores do Cruzeiro, os cruzeirenses elegeram a lateral direita como prioridade no mercado. Mesmo com a contratação de Gabriel Rojas, 23,6% dos entrevistados desejam outro atleta para a posição. Isso ocorre principalmente pela iminente saída de Kauã Prates para o Borussia Dortmund. Recentemente, Villalba também foi utilizado no setor.

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Em seguida, três prioridades aparecem com porcentagens próximas: volante (12,2%), ponta-direita (12,5%) e ponta-esquerda (13,9%).

Os resultados são positivos para Otávio e Fagner, que assumiram a titularidade no time de Artur Jorge nas posições de lateral-direito e goleiro. Apenas 6,9% querem uma reserva para o arqueiro e 6,3% para o defensor.

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