Jonathan Jesus completa dois anos no Cruzeiro em seu melhor momento com Artur Jorge O zagueiro se tornou titular absoluto com Artur Jorge

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Zagueiro que passou de reserva a peça fundamental no Cruzeiro, Jonathan Jesus ganhou espaço no time com Artur Jorge e caiu nas graças da torcida. O defensor vive seu melhor momento na Toca da Raposa II desde que chegou ao clube, em junho de 2024.

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Vindo do Ceará, ele foi anunciado oficialmente em 21 de junho de 2026. Na época, custou R$ 8 milhões por 90% de seus direitos econômicos.

Nesta temporada, Jonathan Jesus tem o ano com mais frequência em campo. Em seis meses, tem quase os mesmos jogos como titular que teve em 2025.

Os números também são melhores. Desde que desembarcou em Belo Horizonte, o zagueiro tem mais de 60% de aproveitamento nos duelos pelo chão e aéreos. Além disso, sofre metade dos dribles por partida.

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Jonathan Jesus send apresentado na Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira estatísticas de Jonathan Jesus em suas temporadas pelo Cruzeiro

2024

5 jogos (4 titular)

1.2 desarmes por jogo

1.2 interceptações por jogo

2.8 cortes por jogo

5.8 ações defensivas por jogo

0.6 dribles sofridos por jogo

55% eficiência nos duelos

50% eficiência nos duelos aéreos

0.6 faltas por jogo

Nota Sofascore 6.72

2025

31 jogos (25 titular) 1 gol 1 assistência 0.3 finalizações (0.1 no gol) por jogo 0.9 desarmes por jogo 1.1 interceptações por jogo 3.8 cortes por jogo 6.4 ações defensivas por jogo 0.6 dribles sofridos por jogo 45% eficiência nos duelos 54% eficiência nos duelos aéreos 1.1 faltas por jogo 4 cartões amarelos Nota Sofascore 6.82

2026

23 jogos (22 titular) 1 gol 0.5 finalizações (0.0 no gol) por jogo 1.0 desarmes por jogo 1.7 interceptações por jogo 5.4 cortes por jogo 8.4 ações defensivas por jogo 0.3 dribles sofridos por jogo 65% eficiência nos duelos 67% eficiência nos duelos aéreos 0.6 faltas por jogo 2 cartões amarelos Nota Sofascore 6.93

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Crescimento com Artur Jorge em 2026

No início da temporada, o técnico Tite optou por manter a dupla de zaga que funcionou em 2025, com Fabrício Bruno e Villalba. Com isso, Jonathan Jesus disputou apenas sete partidas com o treinador, com números modestos. Sob o comando do gaúcho, o defensor teve média de 0,9 desarmes por jogo, 1 interceptação e 5,1 ações defensivas por partida. Nos duelos, teve 50% de eficiência pelo chão e 54% pelo alto.

Números de Jonathan Jesus com Tite

7 jogos (7 titular)

498 minutos jogados

0.3 finalizações (0.0 no gol) por jogo

0.9 desarmes por jogo

1.0 interceptações por jogo

3.1 cortes por jogo

5.1 ações defensivas por jogo

0.6 dribles sofridos por jogo

50% eficiência nos duelos

54% eficiência nos duelos aéreos

0.6 faltas por jogo

1 cartão amarelo

Nota Sofascore 6.60

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Com a chegada de Artur Jorge, Jonathan Jesus passou a ser titular absoluto e foi o atleta do elenco que mais ganhou espaço, principalmente por dois motivos: a qualidade na saída de bola e a altura. Com 1,87 m, o zagueiro atuou como atacante nas categorias de base e, diversas vezes, avançou até o ataque do clube celeste.

Além de melhorar as estatísticas defensivas em 16 partidas, ele também passou a ajudar mais no setor ofensivo. Com o treinador português, tem 1,9 interceptações por jogo, 6,4 cortes, 9,9 ações defensivas por partida, sofrendo menos dribles. No quesito combatividade, tem sido dominante, com 70% de eficiência nos duelos e 71% nos duelos aéreos.

Além disso, tem ótimos números ofensivos. Se com Tite sua média de finalizações era 0,3, com Artur Jorge é 0,6, com um gol marcado.

Jonathan Jesus mostra camisa com frase 'Cristo vive em mim' após marcar gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Jonathan Jesus com Artur Jorge

16 jogos (15 titular)

1346 minutos jogados

1 gol

0.6 finalizações (0.1 no gol) por jogo

1.1 desarmes por jogo

1.9 interceptações por jogo

6.4 cortes por jogo

9.9 ações defensivas por jogo

0.2 dribles sofridos por jogo

70% eficiência nos duelos

71% eficiência nos duelos aéreos

0.6 faltas por jogo

1 cartão amarelo

Nota Sofascore 7.08

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