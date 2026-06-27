logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Jonathan Jesus completa dois anos no Cruzeiro em seu melhor momento com Artur Jorge

O zagueiro se tornou titular absoluto com Artur Jorge

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
27/06/2026 06:25
Favorite o Lance! no Google
Jonathan Jesus conduz bola em jogo no Mineirão
Jonathan Jesus conduz bola em jogo no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Carregando conteúdo exclusivo...

Zagueiro que passou de reserva a peça fundamental no Cruzeiro, Jonathan Jesus ganhou espaço no time com Artur Jorge e caiu nas graças da torcida. O defensor vive seu melhor momento na Toca da Raposa II desde que chegou ao clube, em junho de 2024.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Matheus Pereira foi o jogador mais utilizado por Tite e Artur Jorge no Cruzeiro

    Cruzeiro
    Há 13 horas
  • Goleiros da base fazem trabalho de integração com o elenco profissional do Cruzeiro

    Cruzeiro promove integração entre goleiros da base e do profissional

    Cruzeiro
    Há 13 horas
  • Gabriel Pec em ação pelo LA Galaxy

    Cruzeiro insiste por Gabriel Pec após clube da MLS recusar proposta

    Cruzeiro
    Há 1 dia

    • Vindo do Ceará, ele foi anunciado oficialmente em 21 de junho de 2026. Na época, custou R$ 8 milhões por 90% de seus direitos econômicos.

    Nesta temporada, Jonathan Jesus tem o ano com mais frequência em campo. Em seis meses, tem quase os mesmos jogos como titular que teve em 2025.

    Os números também são melhores. Desde que desembarcou em Belo Horizonte, o zagueiro tem mais de 60% de aproveitamento nos duelos pelo chão e aéreos. Além disso, sofre metade dos dribles por partida.

    continua após a publicidade
    Jonathan Jesus send apresentado na Toca da Raposa II
    Jonathan Jesus send apresentado na Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Confira estatísticas de Jonathan Jesus em suas temporadas pelo Cruzeiro

    2024

    • 5 jogos (4 titular)
    • 1.2 desarmes por jogo
    • 1.2 interceptações por jogo
    • 2.8 cortes por jogo
    • 5.8 ações defensivas por jogo
    • 0.6 dribles sofridos por jogo
    • 55% eficiência nos duelos
    • 50% eficiência nos duelos aéreos
    • 0.6 faltas por jogo
    • Nota Sofascore 6.72

    2025

    1. 31 jogos (25 titular)
    2. 1 gol
    3. 1 assistência
    4. 0.3 finalizações (0.1 no gol) por jogo
    5. 0.9 desarmes por jogo
    6. 1.1 interceptações por jogo
    7. 3.8 cortes por jogo
    8. 6.4 ações defensivas por jogo
    9. 0.6 dribles sofridos por jogo
    10. 45% eficiência nos duelos
    11. 54% eficiência nos duelos aéreos
    12. 1.1 faltas por jogo
    13. 4 cartões amarelos
    14. Nota Sofascore 6.82

    2026

    1. 23 jogos (22 titular)
    2. 1 gol
    3. 0.5 finalizações (0.0 no gol) por jogo
    4. 1.0 desarmes por jogo
    5. 1.7 interceptações por jogo
    6. 5.4 cortes por jogo
    7. 8.4 ações defensivas por jogo
    8. 0.3 dribles sofridos por jogo
    9. 65% eficiência nos duelos
    10. 67% eficiência nos duelos aéreos
    11. 0.6 faltas por jogo
    12. 2 cartões amarelos
    13. Nota Sofascore 6.93

    ➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

    Crescimento com Artur Jorge em 2026

    No início da temporada, o técnico Tite optou por manter a dupla de zaga que funcionou em 2025, com Fabrício Bruno e Villalba. Com isso, Jonathan Jesus disputou apenas sete partidas com o treinador, com números modestos. Sob o comando do gaúcho, o defensor teve média de 0,9 desarmes por jogo, 1 interceptação e 5,1 ações defensivas por partida. Nos duelos, teve 50% de eficiência pelo chão e 54% pelo alto.

    Números de Jonathan Jesus com Tite

    7 jogos (7 titular)
    498 minutos jogados
    0.3 finalizações (0.0 no gol) por jogo
    0.9 desarmes por jogo
    1.0 interceptações por jogo
    3.1 cortes por jogo
    5.1 ações defensivas por jogo
    0.6 dribles sofridos por jogo
    50% eficiência nos duelos
    54% eficiência nos duelos aéreos
    0.6 faltas por jogo
    1 cartão amarelo
    Nota Sofascore 6.60

    continua após a publicidade

    Com a chegada de Artur Jorge, Jonathan Jesus passou a ser titular absoluto e foi o atleta do elenco que mais ganhou espaço, principalmente por dois motivos: a qualidade na saída de bola e a altura. Com 1,87 m, o zagueiro atuou como atacante nas categorias de base e, diversas vezes, avançou até o ataque do clube celeste.

    Além de melhorar as estatísticas defensivas em 16 partidas, ele também passou a ajudar mais no setor ofensivo. Com o treinador português, tem 1,9 interceptações por jogo, 6,4 cortes, 9,9 ações defensivas por partida, sofrendo menos dribles. No quesito combatividade, tem sido dominante, com 70% de eficiência nos duelos e 71% nos duelos aéreos.

    Além disso, tem ótimos números ofensivos. Se com Tite sua média de finalizações era 0,3, com Artur Jorge é 0,6, com um gol marcado.

    Jonathan Jesus mostra camisa com frase 'Cristo vive em mim' após marcar gol
    Jonathan Jesus mostra camisa com frase 'Cristo vive em mim' após marcar gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Jonathan Jesus com Artur Jorge

    16 jogos (15 titular)
    1346 minutos jogados
    1 gol
    0.6 finalizações (0.1 no gol) por jogo
    1.1 desarmes por jogo
    1.9 interceptações por jogo
    6.4 cortes por jogo
    9.9 ações defensivas por jogo
    0.2 dribles sofridos por jogo
    70% eficiência nos duelos
    71% eficiência nos duelos aéreos
    0.6 faltas por jogo
    1 cartão amarelo
    Nota Sofascore 7.08

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Hulk saúda a torcida na apresentação ao Fluminense no Maracanã
    Futebol NacionalCBF cria nova janela de transferências após antecipação do BrasileirãoHá 11 horas
    Goleiros da base fazem trabalho de integração com o elenco profissional do Cruzeiro
    CruzeiroCruzeiro promove integração entre goleiros da base e do profissionalHá 13 horas
    Kaiki nos corredores do Mineirão
    CruzeiroNa Itália, Kaiki exalta Fàbregas, técnico do Como: 'Um craque'Há 13 horas
    CruzeiroMatheus Pereira foi o jogador mais utilizado por Tite e Artur Jorge no CruzeiroHá 1 dia
    Gabriel Pec em ação pelo LA Galaxy
    CruzeiroCruzeiro insiste por Gabriel Pec após clube da MLS recusar propostaHá 1 dia
    Artur Jorge na sala de imprensa da Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    CruzeiroApós resolver instabilidade na lateral-direita, Cruzeiro tem desafio na esquerdaHá 2 dias

    Mais LANCE!

    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    A menos de um mês da volta do Brasileirão, veja a situação de cada clube no mercado
    Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Cruzeiro aposta em amistosos para ganhar ritmo de jogo na intertemporada
    Otávio (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
    Clube da Premier League prepara proposta pelo goleiro Otávio, do Cruzeiro
    Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Cruzeiro inicia intertemporada com perfil assertivo no mercado
    Kaiki (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Ruim para Cruzeiro e Kaiki? Torcedores opinam sobre possível transferência do jogador
    Volante Walace, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
    Clube da Série A encaminha empréstimo de Walace, do Cruzeiro
    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    Com novo modelo de horários e jogos durante a Copa, CBF divulga tabela do Brasileirão
    Rhuan Gabriel (Foto: Gabriel Martins/Cruzeiro)
    Grupo de garotos da base do Cruzeiro é promovido ao profissional para intertemporada
    Gustavo Zago pelo Cruzeiro (Foto: Reprodução)
    Dupla da base do Cruzeiro recebe sondagens e pode ser negociada
    Artur Jorge e comissão (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
    Como Rojas pode ocupar a vaga de Kaiki no Cruzeiro
    Byanca Brasil comemora gol pelo Cruzeiro. (Gustavo Martins/ Cruzeiro)
    Byanca Brasil se declara ao Cruzeiro: 'Clube mais especial da minha vida'
    Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Cruzeiro deve chegar para intertemporada com mudança importante no elenco
    Gabriel Rojas pelo Racing (Foto: Reprodução)
    'É quase um ponta às vezes', jornalistas argentinos avaliam Gabriel Rojas, reforço do Cruzeiro