Barboza treina e deve ser reforço do Palmeiras contra o Inter; Gómez segue em recuperação
Zagueiro treinou normalmente na Academia de Futebol após ser poupado do último jogo em razão de um trauma no pé
O Palmeiras deu sequência à preparação para enfrentar o Internacional, domingo (9), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pela 22ª rodada do Brasileirão. Nas atividades desta sexta-feira (7), na Academia de Futebol, a principal novidade foi a presença do zagueiro Alexander Barboza em tempo integral.
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O beque, preservado do jogo da última quarta (5) na Copa do Brasil em razão de um trauma no pé, deve retornar ao time de Abel Ferreira no final de semana. Já o também zagueiro Gustavo Gómez seguiu sua recuperação de lesão na coxa direita à parte no campo sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance.
A comissão de Abel Ferreira comandou um treino técnico com trabalhos de construção, passes, cruzamentos e finalizações. Caso Barboza retorne ao time contra o Colorado, a provável escalação do Verdão tem: Carlos Miguel; Murilo, Emiliano Martinez e Barboza (Benedetti); Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Mauricio e Flaco López (Ramón Sosa).
O Palmeiras é líder do Nacional com 47 pontos, oito a mais que o segundo colocado, o Flamengo, e está invicto há quatro jogos contra o Internacional, sendo três vitórias seguidas (duas pelo Campeonato Brasileiro de 2025 e uma no primeiro turno deste ano, no Beira-Rio).
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