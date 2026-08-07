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João Ricardo explica negociação com o Corinthians: 'Não queria sair'

Acordo foi cancelado após o goleiro ser reprovado em exames

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
07/08/2026 17:01
Atualizado há 8 horas
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João Ricardo, goleiro do Fortaleza, durante partida
João Ricardo, goleiro do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O goleiro João Ricardo, do Fortaleza, voltou a falar sobre a negociação frustrada com o Corinthians, que ocorreu em março deste ano. O clube paulista recuou no acordo ao alegar problemas nos exames médicos.

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O jogador se recuperava de uma cirurgia no ombro direito, realizada em outubro. Diante desse cenário, o clube optou por "congelar" as tratativas até a completa recuperação do atleta, para que ele pudesse passar por nova avaliação médica. João Ricardo, no entanto, apontou outra versão.

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— Eu estranhei muito porque, quando eu voltei de lá (de São Paulo), cheguei aqui (em Fortaleza), fiz todos os exames. Tanto é que eu volto de lá e estou treinando normalmente. Aí você se questiona, né? — comentou o goleiro em entrevista ao jornal O Povo.

— Mas Deus sabe das coisas, porque ele sabe onde eu, minha filha e minha esposa somos felizes. [...] Ele sabia da minha vontade de permanecer. Tanto é que eu esperei até o último momento pelo Fortaleza. Chegou, foi aproximando, e não aconteceu. Já está no final da minha carreira, então não quero mais sair daqui. Independentemente da grandeza do outro clube que venha atrás, eu me sinto confortável aqui. Estou muito bem aqui — seguiu.

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João Ricardo afirmou que, apesar das conversas entre Fortaleza e Corinthians, sua prioridade sempre foi permanecer no clube cearense. Segundo o goleiro, ele deixou esse desejo claro à diretoria, mas entendeu que a situação financeira levou o Fortaleza a considerar uma negociação.

— Eu fui procurado pela direção e perguntaram: 'Qual que é o teu pensamento?'. Eu falei: 'Não quero sair, quero permanecer aqui'. Mas eles entenderam que, talvez, o meu salário não era compatível com aquele momento e que tinha que haver uma negociação. Eu deixei bem claro que o meu pensamento principal era permanecer. Eles acharam que, talvez, era melhor negociar — explicou.

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Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, olhando para frente e pensando
Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Carreira João Ricardo

Experiente, o jogador de 37 anos começou nas categorias de base do Concórdia-SC. Nos últimos anos, somou dois títulos da Série B do Campeonato Brasileiro e tem passagem por outros clubes nacionais, como CearáAmérica MineiroChapecoenseParaná e Paysandu.

Pelo Fortaleza, João Ricardo levantou as taças de campeão cearense e da Copa do Nordeste, além de mais de 150 jogos.

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João Ricardo pelo Fortaleza

  1. 171 jogos
  2. 187 gols sofridos (1.1 p/j)
  3. 3.4 defesas por jogo
  4. 1.9 defesas difíceis por jogo
  5. 76% bolas defendidas
  6. 7.15 Nota

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