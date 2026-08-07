Palmeiras anuncia parceria com aplicativo de delivery até o fim da temporada
Contrato com a nova patrocinadora digital vai até dezembro deste ano; entenda
O Palmeiras anunciou, nesta sexta-feira (7), que tem uma nova patrocinadora digital. Trata-se da Keeta, líder global em delivery de comida por número de pedidos e usuários, e estará ao lado do clube até o fim de 2026, promovendo ativações e experiências para aproximar a torcida alviverde da plataforma ao longo do Campeonato Brasileiro.
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O clube confirmou que durante os próximos meses, a marca estará presente em dias de jogo do Brasileirão e nos canais oficiais do Palmeiras com conteúdos exclusivos, campanhas promocionais, participações nas transmissões da TV Palmeiras Sportingbet e outras iniciativas voltadas aos torcedores.
A parceria também prevê benefícios e experiências que conectam os universos do futebol e do delivery, criando novas formas de interação entre a torcida e a plataforma.
- É uma grande satisfação receber a Keeta como patrocinadora digital do Palmeiras. Temos certeza de que essa união com uma marca forte e inovadora proporcionará ainda mais benefícios relevantes aos nossos torcedores, reforçando a nossa estratégia de construir parcerias que gerem valor dentro e fora de campo - disse a presidente Leila Pereira.
Rodrigo Farah, diretor de Marketing da Keeta, acredita na força do clube que tem uma das torcidas mais apaixonadas do país.
- Queremos desenvolver experiências, conteúdos e benefícios exclusivos que aproximem ainda mais a marca dos palmeirenses ao longo da temporada - disse.
Presente no Brasil desde dezembro de 2025, a Keeta opera em 11 cidades do estado de São Paulo, incluindo a capital, municípios da Região Metropolitana, Santos e São Vicente. A plataforma combina tecnologia e eficiência operacional para oferecer uma experiência cada vez mais completa a consumidores, restaurantes e entregadores parceiros.
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