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Corinthians retoma treinos após eliminação na Copa do Brasil

Equipe de Fernando Diniz iniciou a preparação para enfrentar o Bragantino

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
07/08/2026 16:36
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Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

O Corinthians voltou aos treinamentos nesta sexta-feira (07), no CT Dr. Joaquim Grava, após a eliminação para o Internacional nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe foi derrotada no confronto agregado, mesmo com a vitória por 2 a 1 na Neo Química Arena, na última quinta-feira (06), e agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro.

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O elenco se reapresentou no fim da manhã e iniciou a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, em duelo válido pela 22ª rodada da competição nacional.

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Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Internacional realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Já os demais atletas fizeram atividades de força na academia e, na sequência, participaram de um jogo coletivo comandado pelo técnico Fernando Diniz.

O Corinthians encerra a preparação para o compromisso na manhã deste sábado (08), novamente no CT Dr. Joaquim Grava. A partida contra o Red Bull Bragantino será disputada no domingo (09), às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques.

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Elenco do Corinthians durante treino
Corinthians retoma os treinamentos após eliminação na Copa do Brasil (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Corinthians na temporada

Corinthians soma 42 jogos na temporada de 2026, com 18 vitórias, 13 empates e 11 derrotas, alcançando 53,2% de aproveitamento. O Timão marcou 47 gols e sofreu 35 até o momento.

A equipe iniciou o ano sob o comando de Dorival Júnior, que esteve à frente do time no começo da temporada antes da chegada de Fernando Diniz.

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Calendário do Corinthians

  • 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
  • Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
  • 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
  • Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
  • 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

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