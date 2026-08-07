Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Negociação com Peñarol é encerrada, e De La Cruz fica no Flamengo

Negociação pelo meio-campista uruguaio não avançou

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 21:00
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAndré Carbone,
Favorite o Lance! no Google
De la Cruz em campo pelo Flamengo batendo palma
De la Cruz em ação pelo Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

A negociação entre Nicolás de la Cruz e Peñarol chegou ao fim. O clube uruguaio tentou avançar pela contratação do meio-campista do Flamengo, mas as partes não chegaram a um acordo, segundo comunicado divulgado pela empresa que representa o jogador nesta sexta-feira (7).

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O clube uruguaio demonstrou interesse na contratação e trabalhou para chegar a um entendimento com os envolvidos. Apesar dos esforços realizados durante as tratativas, os obstáculos impediram que o negócio fosse concluído.

continua após a publicidade

A empresa que representa De La Cruz confirmou o encerramento das negociações e agradeceu ao Peñarol pelo interesse e pela postura adotada durante o processo. O comunicado também destacou o empenho dos dirigentes Marcelo Solomita e Fernando Jacobo nas conversas.

De La Cruz segue no Flamengo

Com o fim da negociação, De La Cruz permanece no Flamengo. O uruguaio chegou ao clube carioca em 2024, contratado junto ao River Plate, e tem vínculo com o Rubro-Negro.

continua após a publicidade

A possibilidade de retorno ao futebol uruguaio surgiu como uma alternativa para o jogador, mas a transferência não avançou. Agora, De La Cruz segue à disposição do Flamengo para a sequência da temporada.

Apesar de todas as partes terem demonstrado interesse em encontrar uma solução, a negociação acabou sendo encerrada sem acordo.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Confira nota na íntegra

Nota oficial da equipe de assessoria do De La Cruz
Nota oficial da Faro Sports (Foto: Reprodução)

"Da Faro Sports, em representação de Nicolás de la Cruz, expressamos nosso mais sincero agradecimento ao Club Atlético Peñarol pelo interesse, respeito e profissionalismo demonstrados para concretizar a contratação do nosso jogador.
Ao mesmo tempo, destacamos especialmente os dirigentes Marcelo Solomita e Fernando Jacobo pelo esforço incansável, pela proximidade e pela qualidade humana demonstrada em cada etapa deste processo de trabalho conjunto.
Porém, apesar da vontade e das incansáveis negociações realizadas por todas as partes, a operação não poderá ser concretizada neste momento.
Na Faro, atuamos buscando preservar os melhores interesses de Nicolás e, ao mesmo tempo, realizando um grande esforço para que essa contratação pudesse ser concretizada.
Devemos ressaltar que as partes envolvidas trabalharam intensamente e uniram esforços com a firme vontade de chegar a um entendimento.
Agradecemos muito pelas demonstrações de carinho e interesse recebidas e desejamos ao Club Atlético Peñarol o maior dos sucessos em seus próximos desafios esportivos e institucionais.
Finalmente, estendemos à opinião pública nossa saudação de sempre,
Equipe Faro Sports"

Tudo sobre
Sugerida para você!
Luiz Henrique em campo pelo Zenit

Flamengo

Luiz Henrique é mais um capítulo das difíceis negociações entre Flamengo e Zenit

Há 3 horas
Luiz Henrique comemora gol marcado pelo Botafogo sobre o Atlético-MG na final da Libertadores

Fora de Campo

Torcida do Flamengo reage ao fim da negociação com Luiz Henrique

Há 12 horas
Luis Roberto narrou Brasil x Japão pela Globo (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Luis Roberto volta às transmissões em Cruzeiro x Flamengo na Libertadores

Há 13 horas
Luiz Henrique comemora gol pelo Botafogo

Flamengo

Flamengo não chega a acordo com Zenit, e staff de Luiz Henrique informa fim das negociações

Há 13 horas
Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

Libertadores

Arbitragem dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores é definida

Há 15 horas
Luiz Henrique em campo pelo Zenit

Flamengo

Zenit flexibiliza prazo, mas Flamengo não aceita pedida por Luiz Henrique

Há 17 horas
Mais LANCE!
Luiz Henrique entra em campo nesta quarta-feira (14) pelo Zenit para enfrentar o CSKA (Reprodução: Luiz Henrique)

Em meio ao interesse do Flamengo, técnico do Zenit comenta situação de Luiz Henrique

Diretora de comunicação do Flamengo, Flávia da Justa faz apresentação em slides na Gávea

Flamengo anuncia nova plataforma de negócios e reposicionamento de marca

Sede do Flamengo na Gávea

Flamengo mantém programação de treinos e eventos apesar de ventos fortes no Rio

Gerson e Pulgar durante Flamengo x Cruzeiro no Maracanã

Cruzeiro e Flamengo vivem cenários opostos no último dia de inscrições da Libertadores

Luiz Henrique comemora o gol em Chile x Brasil. (foto: Javier TORRES / AFP)

Os números mostram por que Luiz Henrique é o reforço ideal para o Flamengo

Representantes de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo no painel “Marketing de clubes: a disputa comercial entre os grandes do Rio”, realizado nesta quinta-feira (5), na Rio Innovation Week

Grandes clubes do Rio apostam no uso de dados e IA para ampliar receita e aproximar torcedores

Luiz Henrique em campo pelo Zenit

Flamengo discute pagamento com o Zenit pela contratação de Luiz Henrique

Ansu Fati em treino no Monaco

Ansu Fati destaca estilo de Filipe Luís no Monaco: 'Vai ser bom para mim'

Mauro Cezar criticou a vinda do Luiz Henrique no Flamengo

Mauro Cezar é sincero sobre Luiz Henrique no Flamengo: 'Não tem'

Torcida do Cruzeiro

Cruzeiro x Flamengo: informações sobre venda de ingressos para o jogo

Luiz Henrique em campo pelo Zenit

Enquanto negocia com o Flamengo, Luiz Henrique atinge marca importante no Zenit

Arte do Thiago Almada no aeroporto

Bastidores: por que Thiago Almada escolheu o River Plate em vez do Flamengo

Almada sorrindo na final da Copa do Mundo

Torcida do Flamengo reage a contratação de Almada no River: 'Maluco'