Negociação com Peñarol é encerrada, e De La Cruz fica no Flamengo Negociação pelo meio-campista uruguaio não avançou

A negociação entre Nicolás de la Cruz e Peñarol chegou ao fim. O clube uruguaio tentou avançar pela contratação do meio-campista do Flamengo, mas as partes não chegaram a um acordo, segundo comunicado divulgado pela empresa que representa o jogador nesta sexta-feira (7).

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O clube uruguaio demonstrou interesse na contratação e trabalhou para chegar a um entendimento com os envolvidos. Apesar dos esforços realizados durante as tratativas, os obstáculos impediram que o negócio fosse concluído.

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A empresa que representa De La Cruz confirmou o encerramento das negociações e agradeceu ao Peñarol pelo interesse e pela postura adotada durante o processo. O comunicado também destacou o empenho dos dirigentes Marcelo Solomita e Fernando Jacobo nas conversas.

De La Cruz segue no Flamengo

Com o fim da negociação, De La Cruz permanece no Flamengo. O uruguaio chegou ao clube carioca em 2024, contratado junto ao River Plate, e tem vínculo com o Rubro-Negro.

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A possibilidade de retorno ao futebol uruguaio surgiu como uma alternativa para o jogador, mas a transferência não avançou. Agora, De La Cruz segue à disposição do Flamengo para a sequência da temporada.

Apesar de todas as partes terem demonstrado interesse em encontrar uma solução, a negociação acabou sendo encerrada sem acordo.

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Confira nota na íntegra

Nota oficial da Faro Sports (Foto: Reprodução)