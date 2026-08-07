Negociação com Peñarol é encerrada, e De La Cruz fica no Flamengo
Negociação pelo meio-campista uruguaio não avançou
A negociação entre Nicolás de la Cruz e Peñarol chegou ao fim. O clube uruguaio tentou avançar pela contratação do meio-campista do Flamengo, mas as partes não chegaram a um acordo, segundo comunicado divulgado pela empresa que representa o jogador nesta sexta-feira (7).
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O clube uruguaio demonstrou interesse na contratação e trabalhou para chegar a um entendimento com os envolvidos. Apesar dos esforços realizados durante as tratativas, os obstáculos impediram que o negócio fosse concluído.
A empresa que representa De La Cruz confirmou o encerramento das negociações e agradeceu ao Peñarol pelo interesse e pela postura adotada durante o processo. O comunicado também destacou o empenho dos dirigentes Marcelo Solomita e Fernando Jacobo nas conversas.
De La Cruz segue no Flamengo
Com o fim da negociação, De La Cruz permanece no Flamengo. O uruguaio chegou ao clube carioca em 2024, contratado junto ao River Plate, e tem vínculo com o Rubro-Negro.
A possibilidade de retorno ao futebol uruguaio surgiu como uma alternativa para o jogador, mas a transferência não avançou. Agora, De La Cruz segue à disposição do Flamengo para a sequência da temporada.
Apesar de todas as partes terem demonstrado interesse em encontrar uma solução, a negociação acabou sendo encerrada sem acordo.
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Confira nota na íntegra
"Da Faro Sports, em representação de Nicolás de la Cruz, expressamos nosso mais sincero agradecimento ao Club Atlético Peñarol pelo interesse, respeito e profissionalismo demonstrados para concretizar a contratação do nosso jogador.
Ao mesmo tempo, destacamos especialmente os dirigentes Marcelo Solomita e Fernando Jacobo pelo esforço incansável, pela proximidade e pela qualidade humana demonstrada em cada etapa deste processo de trabalho conjunto.
Porém, apesar da vontade e das incansáveis negociações realizadas por todas as partes, a operação não poderá ser concretizada neste momento.
Na Faro, atuamos buscando preservar os melhores interesses de Nicolás e, ao mesmo tempo, realizando um grande esforço para que essa contratação pudesse ser concretizada.
Devemos ressaltar que as partes envolvidas trabalharam intensamente e uniram esforços com a firme vontade de chegar a um entendimento.
Agradecemos muito pelas demonstrações de carinho e interesse recebidas e desejamos ao Club Atlético Peñarol o maior dos sucessos em seus próximos desafios esportivos e institucionais.
Finalmente, estendemos à opinião pública nossa saudação de sempre,
Equipe Faro Sports"
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